61-aastane bodyfitness'i maailmameister Esta Pilt rääkis "Prillitoosis", et kunagi pole hilja jõutrenniga alustada ja tema hakkas alaga tegelema 39-aastaselt. Viimati võistles ta eelmisel aastal ja võistleks veel, aga maailmas pole tema vanustele fitnessimeistritele sobivat vanusegruppi.

"Igapäevaselt töötan Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuses, kus korraldame täiendkoolitusi alates kooliõpilastest kuni väärikateni välja. Huvi meie koolituste vastu on väga suur, väärikate ülikoolis on kõik programmid täis, meil ei ole nii suuri ruume, et kõiki soovijaid ära mahutada. Nii nagu lihaseid, peab ka mälu treenima," ütles Esta Pilt, kes pälvis 2018. aastal bodyfitness'i MM-il ja EM-il kuldmedali veteranide arvestuses, tulnud üle kümne korra Eesti meistriks ja võistles viimati möödunud aastal endast paarkümmend aastat noorematega, sest Eestis ei ole enamat vanuseklassist 45+.

Pilt on Tartu Ülikoolis õppinud majandust ja psühholoogiat. "Psühholoogiat õppisingi teise kõrgharidusena enda tarbeks. Harjumuste kujunemine, enda motiveerimine, rutiini talumine ja laval keskendumine on hästi tähtis, et sa ei läheks närvi."

Paljud hindavadki, et kuna vorm on hea, lähevad võistlema, aga just poseerimine laval on fitnessis äärmiselt tähtis. "Sa pead olema loomulik, samas pead pingutama."

Pilt käib jalgsi tööl ja trennis. "Tartu on niivõrd väike, et igale poole saab minna jalgsi," muheles fitnessimeister. "Üks päeva vaatasin, et tuli 31 000 sammu, aga keskmine on mul 15 000 sammu päevas."

Jõusaalis käib Pilt neli-viis korda nädalas kindlasti. "Sel aastal ma enam ei võistelnud ja mõtlesin, et hakkan natuke vähem tegema, aga harjumus on sees."

Kuigi Pilt oli kooli ajal väga edukas keskmaa- ja pikamaajooksja, ei tahtnud ta kogu elu ainult spordiga siduda ja seepärast ei läinud ta kehakultuuri õppima.

Fitness tuli Pildi ellu 2000. aastal. "Käisin spordiklubis aeroobikas ja kuna seal oli jõusaal kõrval, siis natuke tegin seal ka. Ülikooli spordiklubi treener kutsus mind Käärikule laagrisse ja seal olid kulturistid ka. Kuna mul lihased olid juba olemas, siis kulturistid soovitasid mul alaga tegelema hakata," meenutas Pilt, kes oli siis 39-aastane. "Kunagi pole hilja, sest jõutreeningutega alustada võib igas vanuses."

Maailmas on naistel võimalik võistelda 50+ klassis, aga meestel on veel kõrgemad vanuseklassid. "Mina tegelikult ootan, et naistel ka oleks kõrgemad vanuseklassid. Seepärast ma enam praegu võistlema ei lähegi, sest mina olen ju juba üle 60-aastane," nentis Pilt.

"Nii hea meel on, kui keegi ütleb mulle, et ma olen sinu eeskujul hakanud ka rohkem liikuma, trennis ja jõusaalis käima. Jõusaal on just vanematele inimestele väga kasulik, et lihaseid, luid ja liigeseid säilitada ja tugevdada."

Kui jõusaali minna ei taha, saab trenni teha ka kodus. "Oma keharaskusega saab kükke teha. Kasutada igasuguseid koduseid vahendeid, näiteks veepudeleid või kotte, treppidest üles kõndida. Maatöö tegemine on hea jõutreening. Mina olen ka maalt kuuelapselisest perest pärit."