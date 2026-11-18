Endanimelise memoriaalmuuseumi rajamisega tegelev Seaküla Simson rääkis "Prillitoosis", et on eelmisest kevadest alates karske mees ja veedab kõik päevad oma ateljees. Simsoni sõnul valdab teda tööd tehes mõnus piin ja vahel on väga kahju tööd käest ära anda.

"Ma olen vana kooli mees, savi ja pronks on minu suur armastus. Pronks allub tahtele, ta võimaldab kõike teha, piiranguid pole," ütles tunnustatud skulptor Aivar Simson ehk Seaküla Simson. "Tööle ei tohi higilõhna külge tulla, üle ei tohi pingutada. Töö peab õigel ajal ära lõpetama."

"Minu tervis on väga tip-top. Mind tabas möödunud kevadel hästi raske haigus, mul läks käraka isu ära, ja see haigus kestab siiamaani," muheles skulptor.

Muuhulgas tegeleb Simson ka endanimelise memoriaalmuuseumi rajamisega. "Ma valmistun juba varakult ja väga korralikult. Esimene järk on valmis, teine järk valmib ka sel aastal," nentis kunstnik.

"Kätt südamele pannes pole ma mitte kunagi tahtnud falloste tegemisega populaarsust võita, vaid need tulid ise minu juurde. Need on hingest tulnud. Lilled ja liblikad on minu õrnem pool. Nüüd ma olen oma töödega liikunud lilleaiast köögiviljaaeda," tõdes Simson.

Tihtilugu põhjendavad tööde tellijaid soovi just tema käest töid tellida sellega, et Simson teeb kiiksuga asju. "Ja siis mina pean olema see rase kana, kes muneb kuldmuna."

Ordeneid ja aumärke on ta oma elus saanud palju. Lisaks presidendi poolt antule kaitseliidust ja mujaltki.

Kogu elu on Simsonil olnud suur huvi ajaloo vastu ja ta on osalenud ka ajalooliste sündmuste taaselustamise mängudes. "Mul oli suur südamesoov minna Tartu Ülikooli ajalugu õppima. Ma ei uskunud, et ma kunstiinstituuti sisse saan, ma olin provintsist tulnud poiss, aga sain," meenutas Simson.

"Tööd tehes ma väga ei piinle ja kui piin on, siis see on mõnus piin. Teinekord ma tööd tehes seda mõnusat piina isegi pikendan. Vahel on tööd kohe kahju käest ära anda. Selleks, et plastiliinist kavandist saaks valmis asi, on vaja teha 26 tööprotsessi," tõi skulptor välja. "Näitused mind enam ei huvita."

"Karvane välimus on petlik, mu hing on väga hell ja soe. Minu röökimised on kõik röögitud ja nüüd panen selle kõik savi sisse. Minu päev ateljees hakkab hommikul kell pool neli pihta. Pool kümme on mul tableti aeg, siis on juba üks tööpäev peaaegu tehtud. Võtan tablette, mis arstid on mulle välja kirjutanud, nagu kana nokin neid. Psühhiaater sunnib ja ma ei jaksa vaielda," muheles Simson.