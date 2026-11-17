Hambaarst Anastassia Kuldmaa rääkis "Terevisioonis", et ükski poest ostetud hambavalgendustoode ei valgenda, kuna ei sisalda peroksiidi. Kuldmaa sõnul on hambavalgendustooted kosmeetikatooted, mida ei kontrollita piisavalt ja nii söehambapasta, soodaga puhastamine kui muud valgendustooted võivad hambapinda hoopis kahjustada.

"Ma arvan, et selle taga on meie loomulik geneetiline soov vaadata noort inimest. Mida noorem inimene, seda ilusam, hambad on valgemad, nahk sile ja silmad säravad," selgitas hambaarst Anastassia Kuldmaa, kust tuleb meie valgete hammaste ihalus.

Ühelt poolt hambaarstidele meeldib, kui inimesed mõtlevad hammastest, samas teeb Kuldmaa sõnul valgete hammaste ihalus natuke kurvaks, sest kõik hambavalgendustooted on kosmeetikatooted ja neid ei kontrollita piisavalt. "Selle asemel, et pöörduda hambaarsti poole ja küsida, mida ma pean tegema, et mu hambad oleks valgemad, otsitakse abi poemüüja käest, kes soovitab vastavalt reklaamile või siis internetist kuuldule," tõdes Kuldmaa.

Hammaste valgendamist tuleks ikkagi alustada konsultatsioonist, sest nagunii peab ju hambaarsti juures käima. "Tuleb uurida, äkki hambad vajavad puhastust. Võib-olla hambad ongi ilusad valged, aga ajapikku on rohkem kollast pigmenti juurde tulnud. Piisab ainult puhastusest ja säravvalge naeratus ongi tagasi," nentis hambaarst.

Vahel on Kuldmaa sõnul tõesti vaja natuke valgendavat ainet kasutada, aga Euroopa Liidus on väljaspool hambaarsti kabinetti keelatud müüa peroksiidi sisaldavaid tooteid. "See määrus tuli välja juba 20 aastat tagasi. Valgendustooted, mida poes müüakse, ei valgenda, võib-olla puhastavad pigmendi pealt ära või siis tekitavad optilise efekti nagu näiteks lilla hambapasta, kus korraks kinnitub lilla pigment hamba pinnale. Pooleks tunniks on hambad optiliselt valgemad, sest lilla võitleb meie silma jaoks kollasega, aga see libiseb hamba pealt maha," tõi Kuldmaa välja.

Hambaarst toonitas, et kui sa paned midagi oma suhu, pead tootjas väga kindel olema, sest osa sellest ikkagi imendub läbi limaskesta ja osa sa neelad alla. "Kas oled nõus näiteks selle valgendusriba pealt ainet maha koorima ja ära sööma, mis tegelikult toimub. Kui sa hoiad seda pool tundi suus, neelad enamuse sellest alla," tõdes Kuldmaa.

Kõigepealt tuleb minna hambaarsti juurde ja uurida, kas valgendamine sobib. "Kui inimesel on näiteks kroonid või väga suured täidised, siis need värvi ei muuda, ükskõik, mis valgendusasja sa sinna peale paned," tõi hambaarst välja.

Kuldmaa sõnul saab hambaarsti juures vajadusel tellida valgenduskapesid. "Sinna pannakse geel sisse ja see valgendab. Hambaarst annab ka konkreetseid juhiseid. Hambaarst tahab, et patsiendil oleks valged hambad, hambaarstid ei ole valgendamise vastu, aga söehambapastad ja soodaga puhastamine, mida inimesed kodus teevad, võib kahjustada hambapinda. Kõik krobelised asjad ju kraabivad. Lõppkokkuvõttes kleepuvad pigmentained sinna palju kiiremini ja hambad muutuvad veel tundlikuks ka," hoiatas hambaarst.

"Selleks, et hambavärvi muuta, on vaja kasutada kas vesinikperoksiidi või karbamiidperoksiidi. Igasuguste poest ostetud valgendustoodete kohta peab kindlasti uurima, kes on selle tootja, sest sa paned selle ju oma keha sisse," nentis Kuldmaa.