Ollie: hea esinemine nõuab maratonijooksja vastupidavust

Äsja uue singli avaldanud Ollie rääkis saates "R2 Hommik!", et kui lased asjadel juhtuda, juhtuvad kõige paremad asjad, aga antenn peab lahti olema, et vastu võtta. Ollie tõdes, et tema jaoks on väga halb mõte enne lavale minekut napsi võtta, sest vastupidavust on vaja säilitada ja väikegi tilk alkoholi rikub kõik ära.

"Minu arust parimad ideed, mis meieni tulevad, sõna otseses mõttes tulevad meieni. Kui sa üritad midagi teha, ei tule sealt mitte midagi, aga kui lased asjadel juhtuda, siis juhtuvad kõige paremad asja. Minu arvates selleks ei ole oskust vaja, vaid sul peab lihtsalt antenn lahti olema, et vastu võtta," ütles muusik Ollie.

Ollie on muusikakoolis käinud ja tõdes, et on suur vahe, kas inimene on korralikult õppinud oma instrumenti või mitte. "Teatud olukorrad võivad laval tekkida, kus amatöör ei suuda välja tulla, aga professionaal, kellega sa oled kordi ja kordi kokku mänginud, suudab seda. See on väga äge osa live'idest ka.""

Mõned päevad tagasi ilmus Ollile uus singel "Drown". "Upun, aga ainult oma peas," muheles muusik.

"Kui on palju uut materjali, siis teeme eraldi proove. Kui on ainult üks uus lugu, piisab sellest kui me heliproovis korra-kaks lihtsalt teeme loo läbi," tõi Ollie läbi. "Proovis viskame alati ka lolli nalja ja tögame üksteist."

"Minu jaoks isiklikult on väga halb mõte enne lavale minemist napsi võtta, sest mul on vaja enda vastupidavust säilitada ja väikegi tilk alkoholi rikub kõik ära. Kogu mu röökimise jõud tuleb kõhust ja kui võhma taga ei ole, siis on pekkis. Peab rämedalt kõhust lükkama, et saund tuleks kvaliteetne. Esinemine mõjub nagu kerge jooksumaraton. Ei ole täistempo kogu aeg, aga refräänides on täistempo," tõdes Ollie.