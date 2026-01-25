X!

Ollie: ilma muusikata muutun ma depressiivseks

Hommik Anuga
Foto: Ken Mürk/ERR
Hommik Anuga

Eesti Laulu finaalis võistlev Ollie rääkis saates "Hommik Anuga", et oma elu armastusest kirjutatud lugu "Slave" on väga riskantne laulda. Ollie tõdes, et ilma muusikata kipub ta depressiivseks muutuma.

"Selle laulu laulmine on minu jaoks väljakutse," sõnas Ollie Eesti Laulu finaali valitud loost "Slave". "On päevi, kus see ei tule välja, aga enamasti ikka tuleb. Seda on väga riskantne laulda."

Ollie laulab laulus "Slave" oma naisest ja elu armastusest.

Muusika on Ollie jaoks eluliselt vajalik. "Aastavahetusel oli mul väike periood, kus ma puhkasin ja ei käinud stuudios. Tundsin, kuidas tasapisi hakkas mul midagi kuklas sööma ehk ma muutusin kuidagi depressiivsemaks. Paus sai läbi, otsustasin, et nüüd lähen stuudiosse. Üks päev möödas ja mu pea oli täiesti selge. Muusika tegemine on mulle väga vajalik, ilma selleta ma ei suuda."

Ollie ei jälgi Eesti Laulu pingerida, sest ta ei taha, et negatiivsed kommentaarid loo kohta tema peas kõlama jääksid. "Varasematel aastatel ma jälgisin, aga nüüd enam mitte. Pigem mõjub see halvasti, peas jääb kõlama see üks negatiivne kommentaar," muheles Ollie. "Ma hoian negatiivse energia endast eemale."

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Hommik Anuga", saatejuht Anu Välba

Samal teemal

Eesti laulu finaal

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

24.01

Psühhiaater Madis Parksepp: eestlased usuvad ravimitesse rohkem kui endasse

12:39

Sveta Grigorjeva: ühiskond ei premeeri kriitilise naise arvamust

23.01

Tartu kesklinnas talvituva hobuse omanik: Hermonil on linnas palju tegevust

24.01

Elina Pähklimägi: August von Kotzebue oli oma aja Michael Jackson

23.01

Endine detektiiv: Stockmanni kaubamajas varastasid jõukad kliendid ahnusest

24.01

Otepää talveöölaulupeost saab osa ka ETV vahendusel

23.01

Alvar Tiisler: Šveitsi kolimine õpetas, mis tähendab alustada kõike nullist

16.01

Lumehanges valmiv kreemjas lumejäätis valmib vaid paarikümne minutiga

24.01

84-aastane mäesuusahunt: adrenaliin tõmbab mind

22.01

Vikerraadio ja kirjanduskeskus kutsuvad valima kirjanduslikku lemmiknaabrit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo