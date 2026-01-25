Ollie: ilma muusikata muutun ma depressiivseks

Eesti Laulu finaalis võistlev Ollie rääkis saates "Hommik Anuga", et oma elu armastusest kirjutatud lugu "Slave" on väga riskantne laulda. Ollie tõdes, et ilma muusikata kipub ta depressiivseks muutuma.

"Selle laulu laulmine on minu jaoks väljakutse," sõnas Ollie Eesti Laulu finaali valitud loost "Slave". "On päevi, kus see ei tule välja, aga enamasti ikka tuleb. Seda on väga riskantne laulda."

Ollie laulab laulus "Slave" oma naisest ja elu armastusest.

Muusika on Ollie jaoks eluliselt vajalik. "Aastavahetusel oli mul väike periood, kus ma puhkasin ja ei käinud stuudios. Tundsin, kuidas tasapisi hakkas mul midagi kuklas sööma ehk ma muutusin kuidagi depressiivsemaks. Paus sai läbi, otsustasin, et nüüd lähen stuudiosse. Üks päev möödas ja mu pea oli täiesti selge. Muusika tegemine on mulle väga vajalik, ilma selleta ma ei suuda."

Ollie ei jälgi Eesti Laulu pingerida, sest ta ei taha, et negatiivsed kommentaarid loo kohta tema peas kõlama jääksid. "Varasematel aastatel ma jälgisin, aga nüüd enam mitte. Pigem mõjub see halvasti, peas jääb kõlama see üks negatiivne kommentaar," muheles Ollie. "Ma hoian negatiivse energia endast eemale."