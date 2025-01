Toiduteadlane: toidumaailma superstaarid on kollageen ja magneesium

Toiduteadlane Rain Kuldjärv rääkis "Terevisioonis", et toidumaailmas teevad praegu ilma kollageen ja magneesium, mida lisatakse nii Eesti meele kui mineraalveele. Kuldjärv soovitas pakendilt uurida toodete kiudainetesisaldust, sest sellest makrotoiduainest on meil kõige rohkem puudus.

"Kõige suurem trend on see, et erinevad funktsionaalsed komponendid nagu magneesium ja vitamiinid pole enam mitte ainult tore asi, mida lisada, et tarbijad toote üles leiaksid, vaid lausa kohustuslik, ilma selleta on toode nagu pildist väljas," ütles toiduteadlane Rain Kuldjärv.

Funktsionaalsete komponentide kategoorias on lisandväärtusena praegu kaks superstaari. "Esimene on kollageen," ütles Kuldjärv ning tõi näiteks Eesti mee. "Et anda heale meele veel väike lisandväärtus. Kollageen mee maitset ei riku. Siia on lisatud ka C-vitamiini, mis teeb mee veidi hapukaks," selgitas Kuldjärv.

C-vitamiin aitab kollageeni moodustumisele kehas kaasa. "Alati üritatakse funktsionaalseid komponente võimalusel kombineerida, et nad toetaks üksteist," täpsustas toiduteadlane.

Tõusev trend ehk uus superstaar funktsionaalsete komponentide seas on ka magneesium, millega on rikastatud Värska mineraalvett. "Maitse on sel veel natuke hapukas. Pärast trenni on seda väga mõnus juua. Liiter magneesiumivett katab päevase magneesiumivajaduse," tõdes Kuldjärv.

Magneesium on hea lihastele ja närvisüsteemile. "Loomulikult tuleb jälgida ka toitumist, mis toetab magneesiumi omastamist."

Tõusev trend on ka funktsionaalsed seened, mida teadlased väga põhjalikult uurivad. "Need on Tõrvas kasvatatud seened, aga seentest valmistatud joogi maitses ei ole üldse seent tunda. Tarbijale peab funktsionaalsus olema ka meeldiv, ei tohi tekitada ebameeldivat reaktsiooni."

Ühes joogis on kokk Angelica Udeküll kokku pannud põnevad komponendid nagu sinikuslapuu ja tüümian.

"Üheks trendiks on ka wow-efektiga toodete loomine, mis on mõneti alguse saanud sotsiaalmeediast. 80 protsenti noortest ütlesid, et nad proovivad uusi asju ainult tänu sellele, et nägid neid tooteid sotsiaalmeedias," tõi Kuldjärv välja. "Kui tahad oma uute toodetega välja tulla, siis pead ennast sotsiaalmeedias näitama ja looma midagi põnevat."

Aastakümneid valitsev suur tegija on valk. "Proteiin alati müüb pakendil. Tarbijatel on arusaam, et valku on meil kogu aeg puudu. Tegelikult on makrotoiduaine, millest kõige rohkem meil puudu, kiudained," lisas Kuldjärv.

Teadlase sõnul on üheks praeguse aja trendiks ka mikrobioomi uuringud ja veel üks trend, mis käib sinna juurde, on fermentatsioon, mis kõik on seotud kõhutervisega.

Kuldjärv soovitas pakenditelt vaadata eelkõige toodete kiudainete sisaldust.