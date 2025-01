Plastkarbi puhul peab veenduma, mis tingimustel selles toitu säilitada võib

Toiduohutuse spetsialist Külli Suurvarik tõdes saates "Huvitaja", et plastpakendid, mis on poest ostetud toidu ja joogi ümber, on reeglina mõeldud ühekordseks kasutamiseks. Tema sõnul on plasttoodete puhul oluline kindlaks teha, millistel tingimustel karpi võib korduvkasutada.

"Kui toit ja mingi ese kokku puutuvad, siis selle käigus võivad väga väikesed eseme materjaliosakesed kanduda toitu ning see on seotud ka temperatuuriga. Mida kõrgem on temperatuur, seda suurema tõenäosusega osakesi toitu kandub," selgitas regionaal- ja põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna peaspetsialist Külli Suurvarik.

Pannide puhul on näiteks väga oluline lugeda kasutusjuhendit, kust saab infot toote kasutustingimuste kohta. "Kuidas panni kasutada ja hooldada," täpsustas Suurvarik. "Juhistes võib olla näiteks kirjas, millise pannilabidaga pannil muna võib keerata ning kas panni peab enne pesemist maha jahutama. Materjalid on väga erinevaid."

Suurvarik tõi välja, et mis iganes plastist asi, näiteks lõikelaud, mis hakkab pealt juba helbeliseks muutuma, pind on pealt krobeline ning sellele kipub tekkima väikseid valgeid ebemeid, siis võib olla on mõistlik sellest loobuda.

Plastkarpidest rääkides tõi Suurvarik välja, et jäätisekarpe on jäätisetootja katsetanud tavaliselt ühekordse kasutusega pakendi režiimil, mis ei anna piisavalt tõendeid selleks, et materjal sobiks ka korduvaks kasutamiseks.

Kui karpi on soov uuesti kasutada, võiks sinna panna samalaadset toitu, mis oli karbis toote ostmisel.

"Seepärast ma jäätisekarpe toidu säilitamiseks ei soovita," lisas Suurvarik. "Kui karp on tootja poolt kasutatud külma toidu jaoks, siis ma ei soovita neid karpe kasutada sooja toidu säilitamiseks. Võib olla kord-paar võiks jäätisekarpi kasutada marjade külmutamiseks, aga mitte rohkem."

Suurvariku sõnul oleks mõistlik varuda endale toidusäilituskarp, millel on võimalikult lai kasutamisvõimalus.

Selleks, et eristada, millist karpi või ämbrit võib toidu jaoks kasutada, pannakse karbile kahvli ja peekri märk. "Märk aga ei anna üldiselt kasutustingimuste kohta infot. Plasttoote puhul peab alati müüja käest üle küsima, millistel tingimustel toodet võib kasutada."

