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Rahvatantsijad said eestlaste olemust tutvustava videoga üleöö kuulsaks

Ringvaade
Foto: ERR
Ringvaade

Nulleelarve ja kaheksa tunniga üles võetud rahvatantsuansambel Soveldaja tantsuvideo kogus vähem kui ööpäevaga sotsiaalmeedias üle miljoni vaatamise. Koreograaf Elo Undi sõnul läksid nad kaasa populaarsust koguva trendiga tutvustada maailmale eestlaseks olemise viisi.

"See on koreograaf James Fenwicki poolt loodud projekt "Born From Culture" ("Kultuurist sündinud"), millega ta tahab tuua erinevate rahvaste kultuuri esile läbi tantsu, rõivaste ja erinevate ilusate sihtkohtade," ütles Tallinna ülikooli rahvatantsuansambel Soveldaja tantsija David Truusa "Ringvaates".

"Sellel trendil on kindel muusika ja kindel algus, aga sisu saab iga riik ise lahendada, kuidas nemad oma kultuuri soovivad tutvustada. Anna Leena oli see, kes ütles, et see on nii tore ja teeme," sõnas koreograaf Elo Unt.

Projekti "Born From Culture" Gruusia video hakkas sotsiaalmeedias oma elu elama ja seda panid tähele ka eesti rahvatantsijad. "Kuna sellega oli juba nii palju erinevaid riike liitunud, Kesk-Aasias hakkas see klipp levima, kümneid ja kümneid riike, kes on juba varem seda trendi teinud, siis läksime lihtsalt vooluga kaasa," selgitas Soveldaja tantsija Anna Leena Tae.

Kuu aega tagasi aga ilmus Leedu versioon ja see pani tantsijad kohe tegutsema.

"Tants kaamerale on hoopis teine asi. Meil polnud oskust tantsu videokaamerale lavastada, aga meil on selle-eest kaks suurt sponsorit, õhin ja tuhin, ja me teadsime, et kui keegi kuskil vahva asja välja hõikab, siis sellega tullakse kaasa. Meil oli nulleelarve. Oskusi oli meie videomehel Kevin Kohjusel, kes oskas kaamerat käsitleda ja väga palju aitas Velle Tamme oma reflektori ja projektoriga. Vedasime generaatorit mööda linna," muheles Unt.

"Anna ja Elo panid paari päeva, mõne tunni ja ühe pika telefonikõnega kogu asja paika. Anna helistas mulle, et nüüd on see kõik vaja tehniliselt kuidagi ära teha ja ma ütlesin, et olgu, teeme ära," meenutas Truusa. "Kokku läks selle produtseerimiseks poolteist nädalat."

Võttepäev oli vaid kaheksa tundi. "Antud juhul olime muusikast väga mõjutatud ja sammud, mis me videosse valisime, pidid muusikaga olema väga kooskõlas. Me saime sinna põimida mõningaid elemente eesti tantsust. Mulle tundub, et isegi toredamini tuli välja just see eestlase olek, meie olemise viis," nentis Unt.

Anna Leena Tae, Elo Unt ja David Truusa Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Grete Lõbu

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