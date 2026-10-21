Inno Joonas: lilledega kaunistatud kõrvits loob toas mõnusa meeleolu

Floristikakooli direktor Inno Joonas rääkis "Terevisioonis", et lilledega kaunistatud kõrvitsad toovad pimedal ajal tuppa valgust, värve ja rõõmu. Joonase sõnul saab ühisest kõrvitsa kaunistamisest teha endale ja oma perele emotsionaalse päeva.

"Kõrvitsaid on praegu hästi palju ja kuskilt ikka mõne kõrvitsa leiab. Kui oleme sobiva ja meeldiva kõrvitsa välja valinud, alustame sellest, et lõikame kõrvitsal kaanekese pealt ära ja võtame pehme sisu seest välja, hea on teha seda tavalise supilusikaga," sõnas floristikakooli direktor Inno Joonas.

Kui kõik on puhtaks tehtud, peab kõrvitsa sisse panema kilekoti ja seejärel plastvahu, kuhu sisse on väga kerge lilli torgata. "Kui spetsiaalset plastvahtu pole või ei soovi seda kasutada, saab väga hästi kasutada ka sammalt. Puhastame sambla metsaprahist ja pigistame sambla kokku," juhendas Joonas.

"Meil hakkab taas pimedamaks minema ja kaunistatud kõrvitsatega saab kodus mõnusa meeleolu kujundada. Sellepärast tulebki palju lilli kasutada, sest need toovad tuppa valgust, värve ja rõõmu. Kõrvitsat kaunistades saab enda jaoks teha emotsionaalse päeva," tõi Joonas välja.

Kõrvitsa kaunistamisel võib kasutada pikki puidust grilltikke, mille abil saab kõrvitsa kübara efektselt kõrgemale kergitada.

"Kui on veel põnevamaks vaja teha, saab kasutada pihustatavaid värve, lisada pärlikeesid," lisas Joonas. "Halloweeni puhul peab arvestama, et mida rohkem kirjut värvi ja julget emotsiooni, seda parem."

"Kõrvitsa sees võib vabalt olla ka veeämber või klaasist anum, kuhu lilled panna," sõnas Joonas. "Mida särtsakam kõrvits sel pimedal ajal, seda parem. Miks mitte ka üks selline kaunistatud kõrvits kinkida kellelegi, kes tuleb ukse taha kommi või pommi küsima."