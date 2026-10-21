Nele-Liis Vaiksoo: sel aastal olen mitme Mihkliga abiellunud

Vanemuise uues muusikalis doktor Avet kehastav Nele-Liis Vaiksoo rääkis "Ringvaates", et sel aastal tuleb väga mitu korda Mihkliga abielluda ja see on tore, sest siis on kindel tempel ilusti peal. Muusikali lavastaja Ain Mäeotsa sõnul pole "Leiutajateküla pulmapidu" väga väikesele vaatajale, vaid neile, kes juba maailma avastavad.

"Uues muusikalis juhtub tõesti see, et doktor Ave armub ootamatult ja abiellub jänes Mihkliga," ütles Nele-Liis Vaiksoo, kes on doktor Ave osatäitja Vanemuise uues muusikalis "Leiutajateküla pulmapidu".

Oskar Seeman kehastab doktor Ave väljavalitut, jänes Mihklit. "Ma olen korstnapühkija. Hambad suhu ja nägu naerule," muheles Seeman.

"Meil on vahvad hambad, mis teevad meist päris jänesed, need on päris mugavad," sõnas Vaiksoo.

Lavastaja Ain Mäeotsa sõnul on see lugu kõigile neile, kes vähemalt korra elus õrnas eas on olnud armunud. "Teater põhineb äratundmisel. Armumine võib tabada ükskõik mis eas. Ütleme otse välja, et see muusikal pole titekas, ei ole väga väikestele lastele, vaid pigem neile, kes maailma avastavad. Mina olen ka veel selles eas, et ma avastan alles maailma," tõdes Mäeots.

"Vanemad saavad pärast etendust selgitada oma lastele, saavad ainest ja inspiratsiooni jutuajamiseks," tõi doktor Ave osatäitja Pirjo Jonas välja. "Saavad rääkida sellest, mismoodi toimub elluastumine, täiskasvanuks saamine. Noorte armastus, esimesed tunded ja mismoodi päriselus nendega toime tulla. Kuidas see armumise värk üldse käib," sõnas Jonas.

"Lotte, Bruno ja Roosi on selles lavastuses lapsed. Lavastuse keskmes on meil täiskasvanud ja nende lugu," tõi Mäeots välja.

Lottet kehastab muusikalis Gloria Raudjärv. "Mina olin see laps väiksena, kes tuli Vanemuisesse viiendat korda Lotte muusikali vaatama ja kargas esimeses reas kohe püsti, kui esimene laul algas. Ma olen ikka suur fänn," sõnas Raudjärv.

"Mina olen ka väga suur fänn. Väiksena käisin kogu aeg Lottemaal, ostsime sealt isegi koos õega Lotte ja Roosi kleidid," nentis Sofia Soosaar, kes kehastab muusikalis Roosit.

"Minu peres tekitab elevust see, et kui doktor Ave abiellub Mihkliga, siis mina sel aastal ka abiellusin oma Mihkliga. Nii et selline paralleel, et Loore vahel ikka ütleb, et kes see Mihkel on ja kus see Mihkel on, ja siis ma pean talle natuke seletama, et kuidas siis nüüd see armumine käib. Ise viskame kodus nalja, et sel aastal tuleb kohe väga mitu korda Mihkliga abielluda, siis on kindel tempel ilusti peal," muheles Vaiksoo.

Kui sind tagab armastus esimesest silmapilgust, siis ei saa selle vastu midagi teha ja Vaiksoo sõnul tuleb sellele tundele lihtsalt alluda.