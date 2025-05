Udeküll noorte töölevõtmisest suveks: mõistlik oleks teha töövaatluspäev

"Väga üllatav olukord on tekkinud, ma ei mäleta eelnevatest aastatest, et oleks sellist massi noori saatnud oma CV-d sooviga suveks tööle tulla. Noored on võib-olla rohkem hakanud mõtlema selle peale, et taskuraha on hea," ütles LaSpa toitlustusjuht ja peakokk Angelica Udeküll.

"Tundub, et noortel on eeltöö tehtud ja kuskilt on saadud vihje, et kas seltskond on hea, kas töö on põnev, kas makstakse äkki näiteks jootraha, milline on üldse see keskkond, kuhu noor tuleb, kõik need nüansid on väga olulised, millele ka noored tähelepanu pööravad," tõi peakokk välja.

Noortega tehakse põhjalikku eeltööd, enne kui nad tööle saavad asuda.

"Mängureeglid tuleb hästi kokku leppida. Noortele peab andma väga selged juhised, mis on tööandja ootused. Üks hea nipp, kuidas anda noorele väike mekitamisvõimalus, on kasutada töövaatluspäeva. Inimene tulebki reaalsesse olukorda, saab aru, et kui ta on nüüd teenindusväljal, kus on kokkupuude võõraste inimestega, kas see on midagi, mida ta tahab järgmised kuud teha, kas ta on valmis päriselt suhtlema, valmis olema kaheksa tundi tööl, kui ta on 16–17-aastane, mitu päeva ta on nõus nädalas tööd tegema, kas tal on muid kohustusi ka, näiteks reisiplaane. Need on asjad, mis tuleks kohe alguses hästi selgelt paika panna ja läbi rääkida tööandjaga, siis ei teki kummalgi poolel hiljem pahameelt," tõdes Udeküll.

Noorte inimeste töölevõtmisega on väga palju bürokraatiat. "Last ei saa tööle võtta ilma lapsevanema nõusolekuta. Hästi oluline on ka see, et ikkagi sõlmitakse ka leping. Hästi oluline, et noor julgeks ka küsida. Kindlasti siis ka tööjuhendid, mis on need ootused, et teenindussektorisse tööle tulla."

Udeküll tõi välja ka selle, et kui tööandja vaatluspäeval ikkagi näeb, et noor üldse ei sobi sellele kohale, peab julgema seda noorele ka öelda. "Näiteks kui noor väga pelgab suhtlust ja inimesi, siis võib-olla see pole ikkagi töö, mida ta peaks suvel tegema, kellelgi ei ole vaja psühhotraumat," lisas Udeküll.

Väga palju on aga noori, kes on väga head ja julged suhtlejad, "Võib-olla on see seotud õpilasfirmadega, kus noor on juba saanud väga häid kogemusi või on noored olnud kuskil tööl vabatahtlikuna," rõõmustas Udeküll.

"Tuleb tunnistada, et teenindussektoril ei ole täna maailma kõige paremad ajad, aga sellesse valdkonda siiski professionaalseid töötajaid otsitakse pidevalt. Iseenesest on suurepärane, et on noori inimesi, kes soovivad meile tulla suvel appi, see annab meile väga palju lisakäsi ja -jalgu."