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Tänavu Eurovisioonil Šveitsi esindanud Veronica Fusaro esineb Tallinnas

Eurovisioon
Eurovisiooni teine poolfinaal, Šveits
Eurovisiooni teine poolfinaal, Šveits Autor/allikas: Corinne Cumming / EBU
Eurovisioon

22. oktoobril esineb Paavli kultuurivabrikus Šveitsi-Itaalia päritolu laulja ja laulukirjutaja Veronica Fusaro, kes esindas tänavu Šveitsi Eurovisiooni lauluvõistlusel.

Alternatiivpoppi soul'i, roki ja funk'i elementidega ühendav Veronica Fusaro sai kodumaal tuntuks 2016. aastal, kui võitis muusikafestivalil M4music aasta demo auhinna ning pälvis Šveitsi raadiojaama SRF 3 aasta uue talendi tiitli.

Tänaseks on temast kujunenud üks Šveitsi alternatiivpopi rahvusvaheliselt tuntumaid esindajaid. 2025. aastal valiti ta Euroopa sõltumatute plaadifirmade ühenduse Impala koostatud "100 Artists to Watch" nimekirja.

2025. aasta lõpus ilmus Fusaro teine stuudioalbum "Looking for Connection", mille keskmes on vastuolu pideva ühenduses olemise ja tegeliku inimliku kontakti puudumise vahel. Rahvusvahelise tähelepanu tõi artistile ka tänavune Eurovisiooni lauluvõistlus Viinis, kus ta esindas Šveitsi looga "Alice". 

Toimetaja: Karmen Rebane

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