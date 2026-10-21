"Pealtnägija": katoliiklike allikate sõnul on nõudlus eksortsismi järele kasvamas
Kas asi on selles, et maailmas on eriti ärevad ajad ja vaimseid häireid palju või on saatan tõepoolest rohkem tegutsema hakanud või on need tegelikult üks ja sama asi, aga katoliiklikud allikad raporteerivad, et nõudlus eksortsismi ehk deemonite välja ajamise järgi kasvab.
"Pealtnägija" selle nädala lugu tutvustab, kuidas käib kurja vaimu välja ajamine väidetavalt deemoni võimuses inimesest. Psühhiaatrid on eksortsismi suhtes skeptilised ja hoiatavad väärravi eest, aga väidetavasti nõudlus selle protseduuri järgi kasvab. Üks nähtuse tulipunkt on Aasia suurima katoliku kogukonnaga Filipiinid.
Allikas: "Pealtnägija"