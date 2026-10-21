X!

"Pealtnägija": katoliiklike allikate sõnul on nõudlus eksortsismi järele kasvamas

Pealtnägija
Foto: Ken Mürk/ERR
Pealtnägija

Kas asi on selles, et maailmas on eriti ärevad ajad ja vaimseid häireid palju või on saatan tõepoolest rohkem tegutsema hakanud või on need tegelikult üks ja sama asi, aga katoliiklikud allikad raporteerivad, et nõudlus eksortsismi ehk deemonite välja ajamise järgi kasvab.

"Pealtnägija" selle nädala lugu tutvustab, kuidas käib kurja vaimu välja ajamine väidetavalt deemoni võimuses inimesest. Psühhiaatrid on eksortsismi suhtes skeptilised ja hoiatavad väärravi eest, aga väidetavasti nõudlus selle protseduuri järgi kasvab. Üks nähtuse tulipunkt on Aasia suurima katoliku kogukonnaga Filipiinid.

Allikas: "Pealtnägija"

Viimased "Pealtnägija" lood

21.10

Üht Eesti suurimat elamuarendust pidurdavad kaitsealused taimed

21.10

"Pealtnägija": katoliiklike allikate sõnul on nõudlus eksortsismi järele kasvamas

14.10

"Pealtnägija": Eesti kodanik maksis armastuse eest vabadusega

14.10

"Pealtnägija": kas karukaitsjad või kütid tegid karuteene?

07.10

"Pealtnägija": maailma pikim merealune toru lõhuti üllatavalt väikse operatsiooniga

07.10

"Pealtnägija": ettevõtja tembeldati eksikombel roolimõrvariks

07.10

"Pealtnägija": noored tungivad loata kasutuseta hoonetesse ja taristuobjektidele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo