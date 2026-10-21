"Pealtnägija": katoliiklike allikate sõnul on nõudlus eksortsismi järele kasvamas

Kas asi on selles, et maailmas on eriti ärevad ajad ja vaimseid häireid palju või on saatan tõepoolest rohkem tegutsema hakanud või on need tegelikult üks ja sama asi, aga katoliiklikud allikad raporteerivad, et nõudlus eksortsismi ehk deemonite välja ajamise järgi kasvab.