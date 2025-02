Toiduteadlane: puljongikuubik pole halb, aga selles pole midagi kasulikku

Toiduteadlane Kristel Vene rääkis Vikerraadio saates "Huvitaja", et puljongikuubik on puhtalt maitse jaoks ning mingeid kasulikku aineid seal sees ei ole. Küll aga saame puljongikuubikust liiga palju soola, mille tarbimist peame jälgima.

"Puljongit on väga palju uuritud, tänaseks on enam-vähem teada, mis seal sees on. Puljong on keedetud ekstrakt ehk siis vesi on ekstraheeriv aine, mis liha ja kondi koostisest suudab lahusesse viia mineraalaineid, vitamiine, kollageeni," ütles Tallinna Tehnikaülikooli toiduteadlane Kristel Vene. "Kollageen muutub keetes želatiiniks."

Puljongi muudab kasulikuks kaltsium ja fosfor luuüdist, erinevad mineraalained, A-, K- ja E-vitamiine jääb puljongisse alles vähesel määral, sest me keedame seda kuumal temperatuuril. "Puljongi puhul on hea see, et ta on kehale hästi omastatav," lisas Vene.

Puljongikuubikule on võetud isegi patent ja Vene sõnul hakati seda tootma seoses rahvaarvu kasvuga. "Puljongikuubik on puhtalt maitse jaoks, seal mingit kasulikku aspekti ei ole."

"Puljongikuubik tehakse tööstuslikult niimoodi, et koostisosadeks pannakse rasvaine ja maitseained pulbri kujul, mis siis kokku pressitakse. Puljongikuubikus ei ole kollageeni, vitamiine ehk seal on põhimõtteliselt ainult maitse ja rasv," ütles Vene.

Kuubikusse lisatakse ka soola ja maitsetugevdajaid. "Sinna läheb naatriumglutamaat, mis on umami maitsega. Põhimõtteliselt on see lõhna- ja maitseteadlaste töö olnud teada saada, mis seal päris puljongis selle maitse annab, et need samad maitseained panna kokku pulbri kujul," selgitas Vene.

Puljongikuubik on sellepärast ka väga odav, et seda ei tehta päris puljongist. "Näiteks kanapuljongis kana ei ole. Kanapuljongis on ainult kana lõhna- ja maitseaine."

Vene sõnul on puljongeid väga erinevaid. "Kui vaatame puljongeid nii, et ühes otsas on 24 tundi kontidest keedetud puljong ja teises otsas on puljongikuubik, siis sinna vahele jääb kindlasti tooteid, mis on nii üht kui teist," täpsustas Vene,

Kuubikus on palju soola ja umamine maitse, mis tuleb naatriumglutamaadist ja mis on inimestele väga meeldiv.

"Rasva ongi meil vaja selleks, et tunnetada ja saada tugevamat maitset keelel, rasv on ka ekstraheeriv ühend. Kuumutamisel me lagundame neid ühendeid, mis algselt ei olnud lõhnavad," täpsustas teadlane.

Vene tõi välja, et nemad tegelevad ülikoolis praegu sellise projektiga, kus püütakse toidu soolasisaldust vähendada ehk teha tervislikumaks nii, et toit ei kaotaks maitses. "Naatriumglutamaadi tarbimisele on pandud ka norm, kust üle ei tohiks seda enam tarbida. Laste puhul on selle liigset tarbimist seostatud näiteks allergiate ja hüperaktiivsusega."

"Puljongikuubikus pole midagi halba, seal pole lihtsalt seda, mis päris puljongis on kasulik pool, päris puljong ja puljongikuubik pole sama asi, aga kuubikust me saame liiga palju soola, mille tarbimist peame jälgima," tõi Vene välja.