Rain Kuldjärv: uudistooteid valivad inimesed poest sageli kiidusõnade järgi

Eesti parima toiduaine konkursi žüriiliige Rain Kuldjärv rääkis "Ringvaates", et inimene on ikka oma harjumuste ori ja valib poest harjumuspäraseid toiduaineid. Kuldjärve sõnul on aga nii, et pärast parimate toodete väljakuulutamist juletakse uudistooteid osta, sest tihti valivad tarbijad kaupa just kiidusõnade järgi.

"Eesti parima toiduaine konkursil konkureeris üle 150 toote, mis on turule tulnud eelmisel aastal," ütles žüriiliige Rain Kuldjärv. "Konkursi üks eesmärk ongi tutvustada tarbijatele uusi tooteid, mida põnevat on lettidele jõudnud, sest inimene on poes oma harjumuse ori."

Eesti parimaks lastetoiduks valiti Salvesti Põnni ökoloogiline mitmeviljapuder õuna ja kaneeliga. "Mina sain ka seda kodus oma väikese beebi peal testida ja minu alla kuuekuune beebi kiitis selle juba heaks, ta sai esimest kord maitsta ingverit ja kaneeli," tõdes Kuldjärv.

Parimaks pagaritooteks tunnistati Fazer Pagari leib musta küüslauguga. "Tore on see, et Fazer on teinud koostööd ühe väiketootjaga, kes teeb musta küüslauku, see on Eestis kasvatatud küüslauk, aga eraldi protsess, kuidas musta küüslauku saadakse. Iga päts sisaldab kuut küüslauku küünt," selgitas Kuldjärv.

Parimaks kastmeks valiti Alma dipikaste tomati, sibula ja paprikaga. "See on kõrgema valgusisaldusega, tarbijad otsivad toodetest proteiini."

Parimaks lihatooteks valiti Rannamõisa sidruni ja salveiga šnitsel broileririnnafileest. Kuldjärv tõi välja, et lihatoodete kategooria tegi tänavu uue rekordi, sest konkursile esitati 32 toodet.

Kuldjärve sõnul on nii, et kui parimad tooted välja kuulutatakse, saavad need kauplustest kiiresti otsa, sest tarbijad julgevaid neid osta. "Tarbijad valivad poest tihti just selle kiidetud kraami. Tunnustus tõesti tõstab ka müüki," nentis Kuldjärv.

Parima kalatoote tunnustuse pälvis Marwi vähisabad tilliga. "Eksklusiivse maitsega, kuivatatud till annab väga mõnusa maitsenüansi, inimesed otsivad toidust ka naudingut. Sobib eriti pidulauale, sest tegemist ei ole odava tootega. Väga mugav pakend, saab piknikule kaasa võtta, "tõdes Kuldjärv.

Valmistoitude kategooria laieneb kogu aeg ja tänavu pärjati parimaks Chef Lundeni sobanuudlikauss kanaga. "Need on tatrajahust nuudlid, mis on Jaapanis väga populaarsed," sõnas Kuldjärv.

Parimaks piimatooteks tunnistati Helluse keefirimaius mangoga. "Keefir on Euroopas väga trendikas. Erilisus seisneb selles, et keefir on muudetud tahkemaks ja tegelikult see on kohupiimakreem, mis on fermenteeritud keefiri starteriga. See on kõhutervisele väga hea valik."

Parim puu- ja köögiviljatoode on Smushie roheline smuuti, kus on sees antuke vetikaid ja natuke orast. "Väga hea tervislik snäkk, ilma lisatud suhkruta mahetoode. See on müüt, et tervislik ei ole maitsev."

Kuldjärv tõi välja, et väga mugav on kasutada Mamma kodust kohupiimataigent, mis on suure koti sees. "Valad otse kotist panni peale ja maitsvad pannkoogid on valmis."