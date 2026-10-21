Filipp Varik: Metropolitan Opera noorteprogrammi pääsemiseks oli õnne vaja

Filipp Varik, kes esimese eestlasena valiti mainekasse New Yorgi Metropolitan Opera noorte artistide arenguprogrammi, rääkis "Ringvaates", et lisaks oskustele ja suurele harjutamisele on vaja olla ka õigel ajal õiges kohas. Variku sõnul jäi ta programmi juhtidele silma oma lavalise olekuga.

"Mõni päev tuleb kõik nii iseenesest ja mõni päev ei tule üldse, siis tuleb pikalt harjutada," ütles tenor Filipp Varik, kes viimased kaks aastat on laulnud Prantsusmaal Lyoni ooperistuudios.

"Muidugi on vaja oskust ja on vaja hästi palju tööd teha, aga peab olema ka õigel ajal õiges kohas. Mul lihtsalt vedas. Sattusin eelmisel suvel Prantsusmaal ühele festivalile laulma ja seal üks tõsiseltvõetav inimene soovitas mind. Kuna Metropolitani noorte artistide arenguprogrammi juht oli juhtumisi aprillikuus Pariisis, potsatas mulle postkasti üks e-kiri, et ma viie päeva pärast tuleksin neile ette laulma. Sealt hakkas kõik edasi minema," muheles Varik.

Variku sõnul oli see üks rahulikumaid ettelaulmisi tema elus. "Eks neile meeldis see, et ei ole ainult laulmine, aga ka lavaline olek."

"Me ju tuleme nõukogude ajast, kus oli jutt, et edu valem on 99 protsenti tööd ja üks protsent annet. Ma võin kinnitada, et see ei vasta tõele. Ilma andeta ei tee ikka mitte midagi ja anne ühel hetkel leiab oma tee ja paneb ennast maksma. Kui see poiss kunagi 19-aastasena minu juurde tuli, siis see hääl, see säde ja see miski oli tal kohe alguses olemas," ütles Variku lauluõpetaja Juhan Tralla.

Lauluõpetaja tõi välja, et Varikul on väga väärtuslik lüürilise tenori hääl. "Tal on erakordselt kaunis ja isikupärane tämber. Ma arvan, et see on ka see, mis inimesi võlub ja kuulama paneb," tõdes Tralla.

"Ma tahaksin tulla pärast Metropolitani aega Euroopasse tagasi, leida koduteater Saksamaal või Austrias, kus on midagi, mis mind alati arendab ja väljakutseid pakub. Väga hea meelega laulaksin ka Estonias," tõdes Varik.