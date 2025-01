Treener: kükk on üks parimaid treeningharjutusi

Kükk on üks maailma parimaid treeningharjutusi. Kuidas teha seda nii, et kasu oleks maksimaalne, näitas "Terevisioonis" eratreener Stefan Järv.

"Kükk on baasharjutus, ta aktiveerib erinevaid lihaseid, meil on töös nii reiepealsed, tuhar, alaselg, kõhu põiklihased, küljed – nii paljud erinevad lihased on süsteemis sees, see on see põhjus, miks see nii hea on, põletab ka rohkem kaloreid," selgitas eratreener Stefan Järv.

Järv õpetas, et õige küki aluseks on korrektne kehaasend. "Sa võiksid seista sirgelt, rind ees, alaselg sirge, jalad võiks olla õlgadest natuke laiemalt, päkad kergelt välja keeratud. Alaselg sirge, rind ees liigud alla, sügavus võiks olla selline, et põlved ja puusad on samal joonel. Siis sa tuled üles tagasi ja säilitad kogu aeg selle positsiooni: alaselg sirge, rind ees, et sa ei vajuks vasakule ega paremale."

Kui kükke tehakse suurema efekti saavutamiseks kangiga, siis alustada soovitab Järv ilma raskusteta. "Alguses oma keharaskusega õppida seda tehnikat, et ilusti alla välja minna ja üles tagasi tulla. Kui tehnika on õige, siis on kõik hästi," sõnas treener.

Kükkide tegemise kiiruse valimine sõltub Järve sõnul aga sellest, mida treenida tahetakse. "Kui me räägime plahvatuslikust kiirusest, siis muidugi võiksid sa teha seda liigutust teravamalt. Kui võtta alustalaks klassikaline bodybuilding/fitness, siis võiks liikumine olla kaks sekundit näiteks alla ja siis hopp üles," õpetas ta ja märkis, et oluline on ka hingamine. "Hingad sisse, liigud alla, tuled üles ja hingad välja."

Lõpetuseks näitas Stefan Järv ette ka mõningad kükil baseeruvad harjutused, mida kangiga või kangita teha võib.