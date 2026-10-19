Ragnar Uustal: sain "Õnne 13" sarja rolli tänu naljaga tehtud ettepanekule

"Sari "Ühikarotid" oli väga hea kogemus. Sellest on küll palju aega möödas, aga inimesed mäletavad ja seda sarja näidatakse nüüd söögi alla ja söögi peale, siis näeb seda ka noorem generatsioon. On ikka tuldud juurde ja küsitud, kas sa oled seal sarjas," muheles vabakutseline näitleja Ragnar Uustal. "Oli hetk, kus see natuke mind häiris, aga siis oli jälle kaua aega tühja maad ja siis ma küll mõtlesin, et keegi ei mäleta mind, aga nüüd tullakse jälle juurde."

Uustal meenutas, et telesarja pääsemine sai alguse Kellerteatris mängitud näidendi "Maarja tõmbas Tinderi" esietenduse peol. "Ütlesin stsenarist Andra Teedele poole naljaga, et kirjuta mind ka sinna "Õnne 13" sisse. Siis tuli välja, et saingi," rääkis Uustal, kes seriaalis kehastab ehitaja Jürgenit, kes töötab Jaanuse firmas ja ehitab Morna ringtee lähedale eramaja.

Uustal ise ei ole väga suur ehitaja. "Natuke remonti ikka oskan teha, aga põrandasoojustust pole ma kunagi pannud," muheles Uustal.

Enne kaitseväkke minekut tegi Uustal kaasa teatris NO99 ja pärast kaitseväe läbimist läks teatrisse tagasi. "NO99 sulgemise järel olen olnud vabakutseline. Vahepeal õppisin muusika- ja teatriakadeemias kaasaegsete etenduskunstide magistriõppes Jüri Naela juhendamisel. Seal sündis ka minu drag-karakter Dragnar ehk Gloria Hola. Minu kava oli "Walk of Shame" – nutetud silmadega tulin lavale, tantsisin ja lund hakkab sadama. Sain ennast seal täielikult lahti tõmmata," kirjeldas Uustal oma etteastet Sia loo "Chandelier" saatel.

"Sarjas "Õnne 13" toimub väga palju. Just olid pulmad, ise ka huviga ootan, mis seal kõik nüüd saama hakkab," muheles Uustal.