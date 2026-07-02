Elina Reinold: kolmanda lapsega sain emaelu päriselt nautida

Näitleja Elina Reinold rääkis saates "Käbi ei kuku", et unistas mitu aastat emaks saamisest, aga suutis emaametit tõeliselt nautida alles kolmanda lapsega. Ema Mall Reinoldi sõnul mängis tema ennast väga noore tüdrukuna mehele ja tütar Emma Lotta Kiviberg tõdes, et nooremana uskus ta, et peab saama sama kuulsaks kui ta vanemad.

"Temperament on neil mõlemal tugev, hääl on neil mõlemal ka suur, Elinal on madal hääl, Emmal vägev lauluhääl," ütles Elina Reinoldi ema ja Emma Lotta Kivibergi vanaema Mall Reinold. "Tugeva iseloomuga naised."

Mallele on kogu elu meeldinud raamatud, mis on saatnud teda terve elu. "Mu töö on ka seotud raamatutega. Olen eesti filoloog, olnud õpetaja ja keeleuurija. Mõlemad mu vanemad olid õpetajad," tõi Mall välja. "Kultuuri- ja muusikaarmastust oli me peres palju."

"Mulle isiklikult tundub, et minu näitlemise tee on mulle üsna spontaanselt tekkinud, minu pinginaaber Kärt Johanson oli see, kes viis mu näiteringi ja hiljem ka lavakunstikooli katsetele. Tema otsustas kõik ära ja me juba läksime," meenutas näitleja Elina Reinold.

Kõik kolm last huvituvad näitlemisest

Tütar Emma Lotta Kivibergi sõnul oli ta terve 12. klassi täiesti kindel, et läheb lavakasse. "Aga ma ei saanud sisse. Siis hakkas otsing, et mis ma siis nüüd teen. Lavale pürgimise elutee on mul üsna kindel olnud, mul on laval mugav olla. Nüüd on mul bänd, millega mul on plaanid ja mul on õnnestunud teha ka teatritööd," tõdes Emma, kelle isa on Ando Kiviberg.

"Emmal on kaks venda, 22-aastane ja 17-aastane ja ka neid huvitab teater. Teater ju mõtestab seda, mis on üldse elu ja elumõte, kes on üldse inimene, see ju kütkestab," tõdes Elina. "Vanem poeg õpib praegu muinsuskaitset ja konserveerimist, ta käis ka VHK teatriklassis. Noorem poeg on praegu VHK teatriklassis."

Emapoolne vanaema elas oma elu lõpupoole Elina pere juures. "Ma isegi lindistasin tema lapsepõlvelugusid, neid oli alati väga huvitav kuulata. Vanaisaga kohtusin harvem. Vanaema rääkis palju ka lorilugusid," meenutas Elina.

"Mu ema oli väga tugev isiksus, kõike suutis võtta huumoriga. See oli meile üpris raske hoop, kui isa pere juurest ära läks teise naise juurde, aga me ikkagi taastasime suhted isaga. Ta oli emaga abielus üle 30 aasta," nentis Mall. "See jätab ikkagi jälje, kuigi olin juba täisealine. Ma hoidsin väga oma isa."

Mängis ennast mehele

Mall läks enda sõnul väga varakult mehele, oli kõigest 18-aastane. Nii tema kui Elina isa Ülo armastasid mängida lauatennist.

"Vanaema kurameeris samal ajal teiste poistega ka, käis limonaadi joomas ja vanaisa sai täitsa pahaseks," muheles Emma.

"See ongi nii, et lapselapsed teavad teatud asjadest rohkem. Oma tütrele oled võib-olla siivsam, kasvatad teda, ei räägi kõiki asju, aga lapselastele juba räägid," tõdes Elina.

"Me käisime lauatennise võistlustel ka. Mängisin ennast mehele," muheles Mall. "Elina sündis enneaegsena, seitsmekuusena, aga midagi drastilist ei olnud."

Emma tõi välja, et teismelisena oli ta oma emast väga erinev. "Mina hakkasin väga varakult lollusi tegema. Me mõlemad oleme valjuhäälsed, aga ma ei olnud nii tark, et koolis vait olla, ma juba kädistasin kõvasti algkoolis," sõnas Emma, kes kannab praegu mõningaid riideesemeid, mida tema ema kandis teismelisena.

"Ma ei kuulnud oma lapsepõlves kordagi sellist sõna nagu "puhkus". Minu ema käis laupäeviti ja pühapäeviti proovides ja etendusi andmas, nüüd olen ma ise ka jõudnud sinna, et mul on nädalavahetusel proovid. Me ei oska olla ilma pidevalt asjatamata," nentis Emma.

Lavakunstikooli lõpetas Elina cum laude. "Kursusekaaslased saavad sulle väga lähedaseks. Kursuse juhendaja Ingo Normet ei mõistnud kunagi kedagi hukka, ta oli tohutult avatud kõige suhtes ja kõik oli tema jaoks võimalik, ta suutis igaühes näha olulist iva," meenutas Elina, kellele jääb meelde pigem hea kui halb.

27-aastasena sai emaks

"Olin juba paar aastat valmis emaks saama, kui ma lõpuks 27-aastasena sain. Aga kui sain, siis tuli ikka ka paanika, et kuidas nüüd edasi saab. Kui laps sündis, olid mul ikka ka mäluaugud, esimeseks lapseks sa siiski valmis ei ole," meenutas Elina. "Kolmanda lapsega sain emaelu juba nautida."

Elina läks Emma isast, Ando Kivibergist lahku, kui Emma oli kahe ja poole aastane. "Kõik oli kuidagi loogiline. Oli loogiline, et tuli minna lahku ja ka see oli loogiline, et tuli uuesti abielluda Enn Nõmmikuga. Enn on ka Emma ristiisa," sõnas Elina.

"Papa ja ema lõid turvalise kodu, kuhu tuli üks vend ja siis teine vend, rääkimata koduloomadest, kelle me vanematelt välja kauplesime. Mul oli turvaline lapsepõlv. Meil on väga vedanud, et nii emme kui papa on mõlemad väga peret hoidvad vanemad ja nad on terve elu selle nimel vaeva näinud," tõi Emma välja.

Elina tõi välja, et muutub oma käitumises aina rohkem enda ema sarnaseks. "Ka asjades, mida ma lapsena üldse ei kannatanud oma ema juures. Mingisugused reaktsioonid, miks ta ei vasta küsimusele, vaid hakkab hoopis millestki muust rääkima või miks ta kordab neli korda ühte ja sama asja. Nüüd ütlevad mu enda lapsed mulle seda, aga see on äge tegelikult," muheles Elina.

"Mina kasvasin üles vanaema ja vanaisaga. Seetõttu me kolmekesi oleme nii lähedased, mina ja vanaema oleme nii palju koos olnud ja mina ja ema, mulle meeldib mõelda, et me oleme nagu kolm musketäri," sõnas Emma.

Emma sõnul oli talle mingil ajal väga oluline kuulsaks saamine. "Mulle tundus, et ma pean ka töötama selle nimel, et läbi lüüa. Ühel hetkel on see õnneks lahtuma hakanud, see ei ole mulle enam nii oluline, see on mulle ükskõik," ütles Emma.