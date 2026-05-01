Marti Hääl: mehe toimetulek pikaajalises suhtes sõltub lapsepõlvekodust

Alexela juht Marti Hääl rääkis saates "Käbi ei kuku...", et see, kui hästi mehed pikaajalises suhtes hakkama saavad, sõltub suuresti mehe lapsepõlvekodust ja sellest, kui kompromissitult sa oma partnerit austad. Ülitraagilisi sündmusi läbi elanud isa Kaido sõnul on elus ikka nii, et ise teed ja ise vastutad.

"Kõige rohkem läheb mulle korda pere. Meri kõnetab ka alati väga, sest ma olen sisuliselt mere ääres sündinud ja üles kasvanud. Mind köidab mere juures jõud, see hoomamatu ja kontrollimatu vägi, mida on tark austada. Molutamine on minu jaoks ka sügava tähendusega," tõdes Alexela juht Marti Hääl.

Martil on ligi kümme aastat vanem vend Heiti Hääl. "Heiti on võrreldes Martiga pehmeke, kõiki suuri otsuseid oskab Heiti väga hästi lükata mõne lähedase peale, oma enesetunnet rikkumata," tõdes Marti ja Heiti tehnikateadlasest isa Kaido Hääl.

"Ka meil maja sees on hea vend ja halb vend, see torkab vahest silma," muheles Marti.

On pidanud läbi elama mitmeid perekondlikke tragöödiaid

Kogu oma elu inseneeriaga tegelenud isa Kaido sõnul tal teisi valikuid ei olnudki. "Olen oma kätega nokitseja. Kolm paati ja kõik muu olen oma kätega valmistanud. Nii on olnud juba lapsepõlvest saadik," nentis Kaido.

1937. aastal sündinud Kaido on oma elus pidanud läbi elama hirmsaid asju. "Märtsipommitamises sai kõrvalmajas surma üks mu parimaid sõpru. Selle järel kolisime Raasikule ja seal ma kogesin seda, kui nõukogude väed sisse tulid, tulid ka sinna tallu sisse ja kõigi nähes vägistasid kolm peretütart. Ma olin siis 7-aastane," nentis Kaido. "Sellised sünged asjad jäävad eluks ajaks meelde."

Püssimeeste vahel on viidi ära Kaido onu. Vanema vennaga oli Kaidol neli ja pool aastat vanusevahet. 1971. aastal suri vend traagiliselt elektrilöögi tagajärjel, kui vend Kaidot maja remonditöödel aitas. "Vend oli elektriharidust saanud, aga mootorijuhe andis lühise ja surm oli silmapilkne," meenutas Kaido. "Need on perekondlikud tragöödiad."

Kaotuste läbiseedimine võtab aega

"Veesuusatamine oli meil poistega igal suvel suureks hobiks. Algul Harku järvel, kui meil oma kohta veel polnud. Sealt läks edasi kohe mäesuusatamine, kui Marti oli kolmeaastane," meenutas Kaido.

1980. aastatel oligi aeg, kui mäesuusatamine Eestis algas. "Sealt tekkis meil ka see Kuutsemäe etapp Heitiga. Võib öelda, et mul on kolm ala, millega ma olen Eesti meistrivõistlustel osalenud. Mäesuusatamine, korvpall ja avamerepurjetamine," nentis Marti.

"Vennalikku kaklemist ei ole meil Heitiga kunagi olnud. Heiti on minu jaoks kogu aeg olnud suur vend selle sõna kõige positiivsemas ja eeskujulikumas tähenduses. Ülekantud tähenduses tahtsin vennast loomulikult parem olla. Kui ei saanud samas asjas, tuli teha teistmoodi ja olla selles teises asjas parem. Ega ma hea kaotaja ei ole. Ma elan kaotust üle, kui ma olin eesmärgiks võtnud mingi tulemus ära teha ja ma seda ei saavuta. Siis ma põen sisimas seda päris palju, aga ma ei näita seda eriti välja. See on pigem järgmise lahingu kütus. Aga see võtab oma aja kuni sa kaotuse ära seedid," nentis Marti.

Heiti vedas nende ühiseid ettevõtmisi, aga Marti oli juba väga noores eas kõikide nende tegemistega kaasas. "Ülikoolis jäid mõned olulised loengud selle pärast käimata ja pärast oli vaja järele teha. Käisin Soomes sauna ehitamas ja selle raha eest ostsin endale esimese auto, millega Tallinna ja Tartu vahet sõita."

Oma eluarmastuselt sai kõigepealt korvi

Marti meenutas, et on 19-aastaselt läbi elanud ka olukorra, kus sai tüdrukult korvi. "Olin tüdrukule silma peale visanud, aga tema ütles, et ma pole päris tema tüüp. Aasta pärast ajas tema juba mind taga ja praeguseks oleme olnud 32 aastat abielus," tõdes Marti.

Oma eluarmastuse Kristinaga on Martil neli last.

Kaido meenutas oma noorusaega ja tõi välja, et tema abikaasa ütles omal ajal tema kohta: sul on esmaspäeval pill, teisipäeval pall ja kolmapäeval pull.

Kaido hobi on džässmuusika, 68 aastat on ta mänginud bigbändis Mickeys.

Marti meenutas, et poisikesena sai igasuguseid lollusi tehtud, aga ema-isa seisukoht oli alati kindel: ise teed ja ise ka vastutad. "Mul on olnud see arusaam, et vanemad on selleks, et aru pidada, mitte selleks, et sinu jamasid klaarida," tõi Marti välja.

Karjäärivalikutes eristus Marti ülejäänud perest, valides inseneriõppe asemel õigusteaduse. Kui Marti 1995. aastal Heitiga koostöötamise aktiivse faasi ära lõpetas, läks ta ehitama oma advokaadibürood. "Teine oluline otsus oli see, kui ma 2012. aastal otsustasin advokaadi tööle kriipsu alla tõmmata ja tulla meie ühisesse ettevõtmisse tagasi," meenutas Marti.

Kõige keerulisemad on kümme esimest kooseluaastat

"Öeldakse, et kui sa mingi ukse kinni lööd, avaneb uusi uksi, aga kui sa uksi kinni ei löö, siis imestad, miks need uued uksed ei avane. Ma olen seda oma elus mitu korda kogenud ja see on kindlalt kehtiv reegel. Kes ei ole olemasoleva situatsiooniga rahul, siis julgustan kõiki - on vaja ainult julgust praegune uks kinni lüüa, siis tulevad uued lahendused kohe peale," sõnas Marti. "Horisontaali mööda kulgemine ei ole mulle kunagi meeldinud."

Kui hästi mehed pikaajalises suhtes hakkama saavad, sõltub Marti sõnul suuresti sellest, mida mehed oma lapsepõlvest kaasa saavad. "Kui vanemate tugi oli lapsepõlves olemas, õpetab see palju, kuidas peaks proovima elada. Teine asi, mida julgen oma abielu pealt öelda, on see, et kõige keerulisem osa on kümme esimest aastat, kui sa päriselt ja kompromissitult teist inimest tundma ja austama õpid. See on kogu suhte võti. Kui tahad elukaaslast oma käe järgi muuta, on see kõige kindlam viis, kuidas suhe ei tööta," selgitas Marti.

Marti on nelja lapse isa – tal on kaks tütart ja kaks poega. Tüdrukud on 28- ja 30-aastased, poisid 18- ja 20-aastased. Isaks olemisest rääkides tunnistas ta, et see on pidev õppimine.

"Hea lapsevanem olemine on järjepidev töö," ütles ta, lisades, et tütardega on vastastikune mõistmine olnud lihtsam, poegadega on tulnud ette rohkem arusaamatusi. Lõpuks on siiski jõutud leppimiseni.

"Ma ei peagi kõigest aru saama ja see on okei," sõnas Marti, viidates erinevate põlvkondade arusaamadele.