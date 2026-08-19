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Otseülekanne homme kell 6.55: taasiseseisvumispäeva lipu heiskamine

Tele
Tele

Eesti iseseisvuse taastamise 35. aastapäeva tähistamine algab juba varahommikul riigilipu piduliku heiskamisega Pika Hermanni torni. Otseülekannet algusega kell 6.55 saab jälgida nii ETV kui ka ERR.ee vahendusel.

Lipu heiskamisel eetakse kõnesid ja lauldakse meile vabaduse ning uhke tunde hinge toonud koorilaule, et koos meenutada päeva, mil julged otsused ja ühtne rahvas tõid tagasi oma vaba riigi. Just 20. augustil 1991 võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu otsuse "Eesti riiklikust iseseisvusest".

Saatejuht Astrid Kannel, režissöör Elo Selirand, produtsent Rait Roland Veskemaa.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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