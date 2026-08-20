Vaata uuesti: taasiseseisvumispäeva kontsert "Mineviku hääl. Tuleviku kõla"

Vabaõhukontserdil astusid üles Noep, Puuluup, Duo Ruut, Eik, Sadu ning Sander Mölder.

Toompeal tähistati 20. augustil Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva suurejoonelise tasuta kontserdiga "Mineviku hääl. Tuleviku kõla", mis tõi Kuberneri aeda kokku tuntud popmuusikud.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: