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Vaata uuesti: taasiseseisvumispäeva kontsert "Mineviku hääl. Tuleviku kõla"

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Kontsert
Kontsert "Mineviku hääl. Tuleviku kõla" Autor/allikas: Iris Tähema/ERR
Tele

Toompeal tähistati 20. augustil Eesti taasiseseisvumise 35. aastapäeva suurejoonelise tasuta kontserdiga "Mineviku hääl. Tuleviku kõla", mis tõi Kuberneri aeda kokku tuntud popmuusikud.

Vabaõhukontserdil astusid üles Noep, Puuluup, Duo Ruut, Eik, Sadu ning Sander Mölder.

Saatejuht Astrid Kannel, režissöör Elo Selirand, produtsent Rait Roland Veskemaa. Kontserdi produtsent Danel Pandre.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Vabaõhukontsert "Mineviku hääl. Tuleviku kõla"

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