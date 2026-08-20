Ettevõtja Vello Enniste: mulle meeldib tänane Eesti

Ettevõtja Vello Enniste rääkis presidendi roosiaia vastuvõtul, et noorte kaasamine ettevõtlusse pole lihtne, sest noored näevad, kui raske see valdkond on. Kolumnist Tarmo Jüristo tõi välja, et 20. august võiks olla päev, kus olla rõõmus selle üle, mis meil on, ja suures pildis on meil asjad ju väga hästi.

"Mulle meeldib tänane Eesti, see on väga võrdselt arenenud. Olen meeldivalt rahul, et see niimoodi on läinud. Räägitakse, et on kallis, aga nagu Nublu ütleb, võib ka pool piletit võtta," ütles ettevõtja Vello Enniste.

"Mulle tundub, et presidendil oli väga tugev kõne. Nii retooriliselt tugev kui ka kujundite osas tugev, püsis hästi koos. Kõne algas tulevikku vaatava pilguga, noortest oli palju juttu ja väga kaunis oli näha, kuidas Islandi president selle kammertooni kohe üles korjas. Presidendi kõnedel on alati oht langeda ambitsiooni pidada ajalooline kõne. Presidendil on võimalus valida, mis on tähtis ja noored on väga õige valik," nentis kolumnist Tarmo Jüristo.

Enniste sõnul pole noorte kaasamine lihtne, sest noored näevad kõrvalt, kui raske see on ja ettevõtlusega algul kaasa ei tule. "Kui hakkab juba hästi minema, siis küll, ja siis tuleb kohe käest ära anda," muheles Enniste.

"20. august võiks olla see päev, kus olla rõõmus selle üle, mis meil on, ja kokkuvõttes suures pildis on meil asjad ju väga hästi," tõdes Jüristo.