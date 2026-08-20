Ester Kuntu: uhke on olla vägevate Eesti naiste kaasaegne

Näitleja Ester Kuntu rääkis presidendi roosiaia vastuvõtul, et vabakutselise näitleja elu tänases Eestis on väga kaootiline, aga tema võtab seda kui suurt kunstilist vabadust. Kuntu sõnul on ta väga tänulik, et on selliste vägevate Eesti naiste nagu Teele Pärn, Doris Kareva ja Merike Estna kaasaegne.

"Vabakutselise näitleja elu tänases Eestis on väga kaootiline, aga mina võtan seda ikka kui suurt kunstilist vabadust," ütles näitleja ester Kuntu, kes on tänavune Lauteri preemia laureaat ning teinud muude rollide hulgas ka Ita Everi osatäitmise lavastuses "Baskin".

"Iga inimene on ainulaadne ja seda, mis on inimese salapära või erilisus on peaaegu võimatu ütelda, aga kui mõelda möödunud aasta peale, olen nii õnnelik, et elan selliste eriliste inimestega ühes ajas, nagu Teele Pärn, kes tegi vaimustava Ophelia rolli Draamateatris Rainer Sarneti lavastuses "Hamlet" või Doris Kareva, kes andis välja raamatu "Maast leitud, tuulde tõlgitud. Palveid ja mõtlusi", mis on mind kohutavalt palju aidanud või Merike Estna, kes praegu on Veneetsia biennaalil. Nad on kõik nii vägevad naised ja ma olen uhke, et olen nende kaasaegne, see on väga eriline," tõdes Kuntu.

Kuntu kehastas suvelavastuses "Baskin" Ita Everit. Kuntul on õnnestunud Everiga ka koos laval mängida. "See oli ikkagi väga võimas kogemus Itaga koos töötada, milline töökus ja geniaalsus ühes inimeses on, meeletu põlemine ja meeletu inspiratsioon. Ta ei vingunud mitte kunagi."