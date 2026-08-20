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Ülle Madise: Eestis peaks olema rõõmu, nalja ja ühist tunnet palju rohkem

Tele
Foto: ERR
Tele

Õiguskantsler Ülle Madise rääkis presidendi roosiaia vastuvõtul, et tegelikult taastas iseseisvuse Eesti rahvas, kes raskel hetkel tuli kokku. Madise sõnul peaks Eestis olema rõõmu, nalja ja ühist tunnet palju rohkem.

"Täna on minu mõtted nende aegade juures, mis olid 35 aastat tagasi, ma olen väga õnnelik, et Eesti sai iseseisvaks ja me oleme sinna jõudnud, kuhu me oleme jõudnud ja minu jaoks on tänane päev tõesti tohutult suur pidupäev," ütles õiguskantsler Ülle Madise.

"Mulle on alati õnneks naeratusega otsa vaadatud. Minu kogemuse järgi on roosiaia vastuvõtul olnud alati väga mõnus õhkkond. Ilusad ja rõõmsad inimesed, kes rõõmustavad Eesti ühe kõige olulisema tähtpäeva üle," tõdes Madise.

Madise sõnul meenutasid nad täna hommikul perega, kuidas nad 35 aastat tagasi saatsid isa Ants Veetõusme ja Kalju Koha ühiselt Tallinnasse. "Keegi ju ei teadnud, mis saab. See oli murelik aeg ja mäletan, kuidas emaga läksime sauna, et mitte väikest venda veel rohkem kurvastada. Arutasime, et oleme siin kurtnud igasuguste asjade üle, et koolis on talvel väga külm, jope peab seljas olema, võib-olla raha ei jätku ja poes pole seda või teist, aga see kõik on tühi-tähi," nentis Madise.

"Tahan tänada kõiki neid, kes selle nimel võitlesid ja olid nii vaprad, kes võtsid selle otsuse vastu, neid, kes olid teletorni juures ja tänavatel, tegelikult taastas iseseisvuse ju Eesti rahvas ja see on suurepärane, et raskel hetkel tuldi kokku," nentis Madise. "Minu meelest me oleme päris kaugele jõudnud, nii et tänasel päeval mina mõtlen küll ainult häid mõtteid," nentis Madise.

Madise sõnul taastas roosiaia vastuvõtu traditsioon president Ilves ja see on tundlikult ja hästi tehtud. "Siin on lapsed, noored ja vanem põlvkond. Need, kes iseseisvuse taastasid ja need, kes seda hoiavad. Minu arvates Eestis peaks olema rõõmu, nalja ja ühist tunnet palju rohkem. See on üks selline pidu. Mina loodan väga, et ükskõik kes on järgmine president, see pidu küll jääb, sest see päev väärib sellist tähistamist," sõnas Madise.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Presidendi vastuvõtt, intervjueeris Mirko Ojakivi

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