Tõlkija Adam Cullen: "Hõbevalge" on eestlaste jaoks hindamatu aare

Tõlkija Adam Cullen rääkis presidendi roosiaia vastuvõtul, et Lennart Meri "Hõbevalge" on eestlaste jaoks suur kaart ja hindamatu aare. Cullen tõi ka välja, et kõige raskem on inglise keelde tõlkida eestikeelset väljendit ei viitsi.

"Hästi vähe on võib-olla inimesi, kes terve selle teksti on lõpuni lugenud, aga kõik on alustanud. Mina ka alustasin kunagi ja jõudsin 124 leheküljeni, enne kui hakkasin seda uuesti lugema, et tõlkida. See raamat on suur kaart eestlastele ja mitte ainult siis, kui see raamat ilmus, vaid ka täna ja edasi, see on hindamatu aare eestlaste jaoks," ütles tõlkija Adam Cullen, kes on tõlkinud inglise keelde Lennart Meri "Hõbevalge" ja mille eestikeelse raamatu ilmumist saab tänavu 50 aastat.

Cullen tõi välja, et eestlaste ei viitsi on kõige keerulisem väljend, mida ei anna hästi inglise keelde tõlkida. "See on nii sügav ja lai, tuulest läbi imbunud, see on eestlaste kõige ilusam ja kõige omapärasem tunne, mis on kahjuks negatiivse tähendusega," muheles Cullen.