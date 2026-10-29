Kerli Kivilaan: mu võistluslugu on koputus otsustajate südametunnistusele

"See lugu on mul mõned aastad valmis olnud ja see on täpselt see laul, mis sobib Eesti Laulule või Eurovisioonile nii hästi. Mul on võimalik edasi anda, mida ma tahan öelda," avast ta.

Lugu "When the World Is Over" sai algimpulsi maailmas valitsevast ebakindlusest. Oma lauluga küsib ta, miks me maailma hävitame.

"Mitmel rindel olid sõjad ja olukord oli ebastabiilne. Ma usun, et meis kõigis oli paha tunne sees. See pani mind mõtlema sellele, kuidas ja miks me tsivilisatsioonina tahame ennast hävitada," avas Kivilaan. "Samal ajal kui väike on üks inimene selles süsteemis. Me üksikindiviididena ei saa tagada, et me üldse saaksime siin planeedil ellu jääda. See on väike koputus nende suurte meeste südametunnistusele, kes meie eest otsuseid teevad."

See on kolmas kord, kui Kivilaan Eesti Laulul osaleb. Lisaks Vanilla Ninjale osales ta võistlusel sooloartistina 2019. aastal looga "Cold Love". Kaht senist kogemust peab muusik väga erinevateks.

"Üks neist oli seitse aastat tagasi ja siis ma olin täitsa rookie. See oli väga noorele Kerlile väga uus ja huvitav kogemus. Ma tunnen, et ma olen küpsem. Eelmise aasta kogemust on võimatu edasi anda, sest see kolm minutit Eurovisiooni laval, kogu selleks kuluv ettevalmistuste aeg, see on nii erakordne kogemus ja seda ei ole võimalik kirjeldada," kirjeldas ta.

Kuigi ta on sel aastal võistlustules sooloartistina, ei tule ta suure tõenäosusega üksinda lavale.

"Mul on sel aastal selja taga uskumatult lahe tiim ja iga päev mõtlen, et kui tänulik ma olen, et nad on minuga ja äkki ma ei ole seda väärt, et nad on minuga. Ma arvan, et see tuleb supervinge," lausus Kivilaan.