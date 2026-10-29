Zetod: meie taga on kogu soome-ugri rahvas

Kuigi ansambel Zetod on 23 aastat tegutsenud, et see esimene kord, mil bänd Eesti Laulul osaleb.

"Viis aastat magasime Eesti Laulu tähtaja maha ja nüüd sel aastal ei maganud, nii lihtne see oligi," rääkis Jalmar Vabrna, kuidas Zetod Eesti Laulule lõpuks jõudsid.

Võistluse tarbeks valminud lugu on inspireeritud seto kultuurist ja seto leelost. Zetodega koos astub lavale seto ja võru juurtega laulja Hellika.

"Tegelikkuses tahtsime lavale leelokoori tuua, aga teadupärast on Eurovisioonil kuue inimese limiit peal ja meid on viis. Korraks mõtlesime, kelle bändist välja viskame, aga keegi ei olnud nõus kedagi välja viskama. Saime aru, et saame ainult ühe naise juurde tuua. Oleksime võinud võtta ema, õe, õetütre või ükskõik kelle, aga kuna tegemist on lauluvõistlusega ja Hellika on laulja, siis jõudsime selleni, et tuli Hellika nimi, kõne, jah ja siin me oleme," selgitas Vabarna.

Nende laul "Kipõ-kipõ" räägib sellest, kui kiire kõigil on. "See võib vahepeal päris haiglaseks muutuda. See ei ole ka meile võõras. Aga seal laulus on ka õpetussõnad, mida teha, kui on kogu aeg kipõ-kipõ: ära tööta ennast surnuks, võta üles laul, võta aeg maha ja naudi elu," avas Matis Leima.

Zetod usuvad, et rahva võluvad ära nad seto kultuuri ja elava traditsiooniga. "Seda ei ole väga paljudel maadel maailmas. Meie taga on kogu soome-ugri rahvas, 25 miljonit. Nii et meil on hääled olemas, et sõita Bulgaariasse, panna rahvarõivad selga ja lüüa seljad sirgu," lausus Vabarna.