Kaheksandat korda Eesti Laulul osalev Traffic: meile meeldib sellel karusellil keerelda

Sel aastal on taas Eesti Laulul võistlustules ansambel Traffic, kelle jaoks on see juba kaheksas korda pääset Eurovisioonile püüda.

"Meile ikkagi meeldib selle karuselli peal keerelda ja ma arvan, et see tõigi meid tagasi," rääkis Robert Vaigla.

Nende tänavune võistluslugu kannab pealkirja "Laava". Muusikute sõnul on tegemist väga trafficuliku poplooga. "Kui me kolm aastat tagasi "Wunderbariga" käisime, siis me üritasime midagi katsetada, teha teistmoodi. See lugu on rohkem meie moodi," kirjeldas Vaigla.

Eestikeelse looga loodavad muusikud võita nii kodu- kui ka välismaiste kuulajate südame.

"Eesti Laul on alati aidanud kaasa lugude lendamisele raadiotes ja klubides oodatakse, et me neid mängime. Eestikeelne muusika Eesti Laulul on toonud meile häid tulemusi ka väljaspool Eesti Laulu," ütles Joonas Mattias Sarapuu.

Oma varasematelt osalemiselt võtavad muusikud lavale kaasa suure kogemuse ja vabaduse. "Kuna on nii palju käidud, siis ei ole lava enam võõras ja enam ei ole nii suurt lavahirmu. Me teame, kuhu me lähme, mida me teeme ja võib-olla naudime seda rohkem, ei ole nii krampis," lausus Sarapuu.