President Alar Karis: pärast ametiaja lõppu ootavad ees kodused kohustused

President Alar Karis rääkis roosiaia vastuvõtul, et kodu on muutunud suvilaks, kus õige harva saab viibida ja tõdes, et pärast ametiaja lõppu on ees ootamas pikk tööde nimekiri, mis kodus ette võtta. Presidendi abikaasa Sirje Karis tõdes, et kõiki presidendiproua kohustusi ta maha ei pane.

"Elu on olnud päris huvitav ja palju tarkusi olen juurde saanud selle viie aastaga. On olnud toredaid inimesi, kellega olen kohtunud nii Eestis kui mujal maailmas," tõdes presidendi abikaasa Sirje Karis. "Kõiki asju ma paraku ei saa oma kohustustest maha jätta, nii et üht-teist jääb ikka üles ka."

Tööde nimekiri, mis nüüd presidendipaari ees ootab, on päris pikk. "Kodu on muutunud suvilaks, käid seal ära ja vaatad, et jälle on ämblikuvõrgud tekkinud, kuigi kedagi seal ei toimeta. Eks tuleb vaadata, kuidas elu uuesti nüüd Tallinna ja Tartu vahel käima saab. Eks raskuspunkt on siis rohkem Lõuna-Eestis," nentis president Alar Karis.

"Lagesid ja põrandaid ma ei värvi, aga ma teen ikkagi palju asju ise, kui on võimalik kodus olla. Mul on oma aiapidamine ja kasvuhoone ning seda ma armastan," tõdes Sirje Karis.

Võib ju tahta kõike ise teha, aga kui minna ehituspoodi, võib seal presidendi sõnul jääda täiesti nõutuks, sest valik on nii suur. "Võid ju tahta, aga sa lihtsalt ei oska," muheles Alar Karis. "Eks me oleme jõudnud nii kaugele, et asjad, mida sa ise ei oska teha, tuleb anda professionaalidele."

Järgmise viie nädala jooksul saab Alar Karis Eestis viibida vaid mõned päevad. "Visiite tõesti tuleb, kahe-kolme päeva pärast lähen Ukrainasse, siis Lätti ja Itaaliasse, siis tuleb käia Põhjamaades, Saksamaal ja ka New Yorgis," tõi president välja.