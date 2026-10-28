Eurovisioonil osalemise on kinnitanud 36 riiki, boikoteerijatele anti lisaaega

Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) teatas kolmapäeval, et 2027. aasta Eurovisioonil osalemise on kinnitanud 36 riiki. Sel aastal võistlus boikoteerinud Hispaaniale ja Sloveeniale anti detsembrini mõtlemisaega.

Mais Bulgaarias Burgases toimuval lauluvõistlusel astub esimest korda võistlustulle Kanada, lisaks naaseb Eurovisioonile Põhja-Makedoonia, mis osales võistlusel viimati 2022. aastal.

Kahe liituja kõrval on aga mitmeid riike, mis on otsustanud uuel aastal võistlusest kõrvale jääda. Tšehhi loobus ringhäälingu rahaliste raskuste tõttu. Tänavu võistlust Iisraeli osalemise tõttu boikoteerinud Iirimaa ja Holland on teatanud, et jäävad Gazas jätkuva sõja tõttu ka tulevalt võistluselt kõrvale.

Küll aga on segane Islandi, Sloveenia ja Hispaania osalemine. Ka nemad boikoteerisid sel aastal toimunud võistlus.

Islandi rahvusringhääling RÚV kirjutas kuu alguses, et suurem osa ringhäälingu juhatusest ei taha, et Island osaleks Eurovisioonil, kui Iisraelile ei kehtestata konkursil osalemise keeldu. Seetõttu märgiti samas loos, et on äärmiselt ebatõenäoline, et Island Eurovisioonil osaleb, kuid ühtegi ametlikku otsust mitteosalemise kohta RÚV avaldanud pole. EBU saadetud nimekirjast Islandit ei leia.

Sloveenia ja Hispaania ei ole oma osalemise osas veel otsust langetanud. EBU teatel on nad andnud nii Hispaania ringhäälingule RTVE-le kui ka Sloveenia ringhäälingule RTVSLO-le detsembrini aega otsustada, kas nad soovivad osaleda või mitte. Islandi kohta kommentaare avaldusse lisatud ei ole.

Lauluvõistlusel osalemise on kinnitanud Albaania, Armeenia, Austraalia, Austria, Aserbaidžaan, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Gruusia, Horvaatia, Iisrael, Itaalia, Kanada, Kreeka, Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Moldova, Montenegro, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, Serbia, Soome, Šveits, Taani, Ukraina, Ühendkuningriik.

Eurovisiooni lauluvõistluse direktori Martin Greeni sõnul on Eurovisioon on alati olnud midagi enamat kui lihtsalt konkurss: see on aidanud kaasa uute artistide karjääri algusele ning toonud igal aastal kuulajateni sadu uusi laule.

"Maailmas, mis võib tunduda üha enam lõhestununa, ühendab see inimesi muusika kaudu, ületades riigipiire, keelebarjääre ja kultuurilisi erinevusi. See on praegu olulisem kui kunagi varem," lausus Green.

71. Eurovisiooni lauluvõistlus toimub Bulgaarias Burgases 11., 13. ja 15. mail. Kes Eestit võistlusel esindab, selgub 30. jaanuaril, mil toimub suur Eesti Laulu finaal.