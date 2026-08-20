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Taavi Eelmaa: Eesti on kombekas, ääretult tugev ja lüürilise loomuga

Tele
Foto: ERR
Tele

Täiskohaga kassimees Taavi Eelmaa rääkis presidendi roosiaia vastuvõtul, et kui ta peaks valmistama tänasele Eestile pühenduseks kassi, oleks loom kombekas, ääretult tugev ja lüürilise loomuga.

"See kass näeks välja väga puhas, väga kombekas, aga ääretult tugev. Ta näeks natuke välja nagu ta oleks valmistatud Milremis või Frankenburgis, aga ta oleks ikkagi lüürilise loomuga," ütles näitleja Taavi Eelmaa, missugune oleks tema valmistatud kass, kui ta peaks taasiseseisvunud Eesti 35. sünnipäevaks kassi pühendama.

Kassi hingelaul, millega Eelmaa teda väestaks, oleks tema enda bändi Apparatus&Apparata lugu "Päike", mis on Juhan Jaiki sõnadele.

Eelmaa on enda sõnul täiskohaga kassimees ja näitlejana lavadele eriti ei satu. "Kassid teevad rõõmu ja ilmselt see paistab ka välja. Nad ei ole mind veel kordagi alt vedanud," sõnas Eelmaa, kelle igapäevatööks on saanud kipskasside meisterdamine.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Presidendi roosiaia vastuvõtt, intervjueeris Heleri All

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