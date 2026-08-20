Jaan Aru: igaühel tasuks leida hobi, mis paneb pingutama

Ajuteadlane Jaan Aru rääkis presidendi vastuvõtul roosiaias, et igaüks võiks leida endale hobi, mis sunniks natuke pingutama, et treenida oma mõtlemise lihaseid. Aru ise astub vahetevahel lavale räppar Mc Skillana ja tõi välja, et see on täitsa põnev viis oma keskeakriisi lahendada.

"Ma näen, et meil on nii palju vahvaid inimesi, eelkõige õpetajaid, aga ka teisi, kes seisavad selle eest, et me aina rohkem ja rohkem tehisaru kõrval treeniksime ka omaenda aju, oma mõtlemise lihaseid, aga inimesed vajavad selles tuge," ütles ajuteadlane Jaan Aru.

Põhiprotsessid on ajul ikka samad, nagu 35 aastat tagasi. "Aju tahab midagi ägedat teha, on uudishimulik, aga keskkond on hoopis teistsugune, " võrdles Aru aju tänapäeval ja 35 aastat tagasi.

"Kui noor inimene 1991. aastal tahtis midagi ägedat teha, pidi ta seda ise tegema, ise looma, nüüd võid võtta lihtsalt telefoni. Tippude jaoks on täna võib-olla lihtsam, aga keskmise noore inimese jaoks on raskem, sest keskkond üritab meid kogu aeg lükata ja tõugata ja pidurdab meid seeläbi," tõdes Aru.

"Igaüks treenib aju omamoodi, aga kui võtta räpiriimid, siis see, et sa üritad kirjutada midagi, mis on natuke keerukam, proovid pingutada, siis igaüks võiks püüda otsida endale hobi, kus on vaja natuke vaeva näha. Ja mitte selle vaeva ees öelda, et ma ei viitsi, vaid just sellest ennast läbi suruda. Öelda, ma olen eestlane, ma teen veel, ma proovin veel," sõnas Aru, kes on pika ajalooga legendaarne räppar Mc Skilla.

"Inimene peab valima, sa ei saa elus kõiki asju hästi teha, aga sa pead olema iseenda nägu, nagu president oma kõnes täna ütles," sõnas Aru, miks ta loobus räppari karjäärist, kuigi ta vajab ka seda komponenti oma ellu ja on vahelduseks ka laval.

"Räppar Mc Skillana laval üles astuda on täitsa põnev viis oma keskeakriisi lahendada," muheles Aru.