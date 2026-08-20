An-Marlen: meil on ilus riik ja ilusad inimesed

Presidendi roosiaia vastuvõtu kontserdil lavale astunud An-Marlen rääkis, et Eesti on ilus riik ja siin elavad ilusad inimesed. Laulja Jüri Pootsmani sõnul ei taha ta Eestist mitte kuskile mujale kolida ja Eleryn Tiit tõdes, et noored ei võta vabadust iseenesestmõistetavana.

"Suhteliselt hiljuti alles mõtlesin, et olen nüüd oma elus sellises kohas, kus ma tõesti tunnen, et ma ei taha siit mitte kuhugi minna, ma ei taha Eestist ära kolida. See on nii loomulikult tulnud ja see meeldib mulle. Mulle ei ole põhjust kuskile mujale rännata. Mulle lihtsalt meeldib kodus, sest siin on hea," tõdes laulja Jüri Pootsman.

An-Marlen tõdes, et ta on alati Eestit südamest armastanud. "Meil on ilus riik ja ilusad inimesed ja tore on seda tähistada," nentis ta.

Laulja Eleryn Tiit tõi välja, et eriti praegusel ajal ei võta keegi enam vabadust iseenesestmõistetavana. "Seepärast lähevad sellised pidupäevad veel rohkem südamesse," sõnas Tiit. "Kogu roosiaia kontserdi kava on nii mitmekesine, et saab tantsida, aga saab ka nutta ja naerda."

Eleryn tõi pidupäevakavast välja laulu "Nagu merelaine", mis on tema lemmik.

An-Marleni sõnul ootab ta väga laulu "Absoluutselt" ja "Rapuntsel" esitamist.

Jüri Pootsmani lemmiklaul on Ruja "Tango".