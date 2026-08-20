X!

An-Marlen: meil on ilus riik ja ilusad inimesed

eeter
Foto: ERR
eeter

Presidendi roosiaia vastuvõtu kontserdil lavale astunud An-Marlen rääkis, et Eesti on ilus riik ja siin elavad ilusad inimesed. Laulja Jüri Pootsmani sõnul ei taha ta Eestist mitte kuskile mujale kolida ja Eleryn Tiit tõdes, et noored ei võta vabadust iseenesestmõistetavana.

"Suhteliselt hiljuti alles mõtlesin, et olen nüüd oma elus sellises kohas, kus ma tõesti tunnen, et ma ei taha siit mitte kuhugi minna, ma ei taha Eestist ära kolida. See on nii loomulikult tulnud ja see meeldib mulle. Mulle ei ole põhjust kuskile mujale rännata. Mulle lihtsalt meeldib kodus, sest siin on hea," tõdes laulja Jüri Pootsman.

An-Marlen tõdes, et ta on alati Eestit südamest armastanud. "Meil on ilus riik ja ilusad inimesed ja tore on seda tähistada," nentis ta.

Laulja Eleryn Tiit tõi välja, et eriti praegusel ajal ei võta keegi enam vabadust iseenesestmõistetavana. "Seepärast lähevad sellised pidupäevad veel rohkem südamesse," sõnas Tiit. "Kogu roosiaia kontserdi kava on nii mitmekesine, et saab tantsida, aga saab ka nutta ja naerda."

Eleryn tõi pidupäevakavast välja laulu "Nagu merelaine", mis on tema lemmik.

An-Marleni sõnul ootab ta väga laulu "Absoluutselt" ja "Rapuntsel" esitamist.

Jüri Pootsmani lemmiklaul on Ruja "Tango".

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: Presidendi roosiaia vastuvõtt, intervjueeris Juhan Kilumets

Samal teemal

TÄHISTAME KOOS

Kõik koos

Osale perega uues saates

PSÜHHOLOOGI PILK

VAATA OTSE

KUULA OTSE

VAATA ROHKEM

LAADI ALLA

LOETUMAD LOOD

20.08

Galerii: taasiseseisvumispäeva pidulik lipuheiskamine Toompeal Uuendatud

20.08

Galerii: riigikogu ja 20. augusti klubi ühisistung Uuendatud

19.08

Kaire Vilgats: ma ei põe enam asjade pärast, mida muuta ei saa

20.08

Galerii: taasiseseisvumispäeva kontsert "Mineviku hääl. Tuleviku kõla"

20.08

President Alar Karis: pärast ametiaja lõppu ootavad ees kodused kohustused

20.08

Ülle Madise: Eestis peaks olema rõõmu, nalja ja ühist tunnet palju rohkem

20.08

Rasmus Puur: roosiaia kontsert teeb kummarduse Eesti muusikale

20.08

Tõlkija Adam Cullen: "Hõbevalge" on eestlaste jaoks hindamatu aare

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo