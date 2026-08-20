Vaata uuesti: presidendi roosiaia kontsert

"Kava kokku pannes olid mõned kriteeriumid, et oleks eesti autorid, et oleks hoogne, pidupäevalik, saaks tantsida, tunda rõõmu, et lugusid oleks täpselt 35, nagu meil on taasiseseisvumisaastaid ja sealt hakkasime noppima laule erinevatest ajastutest," ütles dirigent ja kontserdi kunstiline juht Rasmus Puur.

Roosiaia vastuvõtul mänginud orkester oli Puuri sõnul spetsiaalselt kokku pandud. "Kutsusin siia muusikuid, kes on sündinud ja kasvanud vabas Eestis. Keelpillidest on VHK keelpilliorkester, puhkpill, bänd ja löökpillid on kõik meie noorsoo parimad pojad ja tütred, kellest enamikuga me viis aastat tagasi lauluväljakul seda sama sündmust tähistasime, nii et oleme natuke ka trenni teinud," tõdes Puur.