Daniel Levi oma võistlusloost: tundsin, et sel võiks olla oma suurem hetk

"Ei ole sellist tunnet, et tahaks jälle hullult tähelepanu saada, vaid albumit kirjutades oli kogu aeg tunne, et sellel laulul võiks olla suurem oma hetk. Siis otsustasingi viimasel hetkel selle laulu albumi pealt ära võtta ja saata Eesti Laulule. Mul on nii hea meel, et ma seda tegin, sest tundub, et see läks žüriile sama palju korda kui mulle. Tasub endasse uskuda," rõõmustas ta.

Daniel Levi sõnul erinev võistluslugu "Dust" tema varasemast loomingust. "Mind on kutsutud hea tuju maaletoojaks, aga see laul räägib natukene tõsisemast teemast. Minu enda jaoks jutustab see seda, et maailm muutub nii kiiresti ja mingi asjad, mis ma tunnen, et on kogu olnud, mille peale saab alati loota, neid ühtäkki ei ole," lausus ta ja tõi näiteks turvatunde ja tervise.

Seesugustel keerulistel aegadel on talle abiks usk. "Usk on midagi, mida keegi ei saa sinult ära võtta, ükskõik, mis maailmas toimub. Usk sellesse, mis on sinu jaoks oluline, on midagi nii personaalset, midagi nii olulist, et see ületab kõik muu."

Kuigi Levil on omajagu kogemusi Eesti Laulult kogunenud, leiab ta, et iga looga tuleb heas mõttes nullist alustada.

"Ma ei usu, et see väga palju midagi annab või ära võtab, et ma olen eelnevalt käinud. Ma tahan igal juhul värskelt lehelt alustada. Ma arvan, et see laul vääribki seda, et sel on oma šõu, omad elemendid, mis seda toetavad, täitsa oma lugu, mida jutustada," märkis ta.