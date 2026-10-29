Jaagup Tuisk ja Wanda: kirjutasime oma loo pärast "Romeo ja Julia" lõppu

Sel aastal astuvad Eesti Laulul esimest korda koos võistlustulle Jaagup Tuisk ja Wanda. Oma võistlusloo kirjutasid nad pärast muusikali "Romeo ja Julia" lõppu, kus nad nimitegelasid kehastasid.

Kui Tuisule on see juba kolmas kord Eesti Laulul osaleda, siis Wanda on võistlusel esimest korda. Lavapartnerile soovitusi jagades ütles Tuisk, et oluline on külma närvi säilitada.

"Aastate jooksul olen õppinud, et Eesti Laulu kohapealne tiim on lihtsalt nii toetav ja tore, pluss me saame üksteisele toeks olla. Ma arvan, et karta midagi ei ole, Wanda," ütles ta.

Otsus Eesti Laulule lugu saata sündis muusikute sõnul üheskoos. "Me kirjutasime selle loo valmis ja saime aru, et sellel on natukene potentsiaali, võib-olla võiks proovida. Siin me nüüd oleme," rääkis Wanda.

Nende võistluslugu "Kesk öö musta merd" on Wanda sõnul sügav, põhjamaine ja karge. "Kuna see on kirjutatud väga värskete emotsioonide pealt pärast muusikali, siis seal on igatsust, iseenda otsimist, kellegi teise otsimist," kirjeldas ta.

Otsus eestikeelne lugu kirjutada sündis muusikute sõnul loomulikult. "See lihtsalt tuli meie seest eesti keeles välja. See on alati nii, et looming ise küsib, mis keeles ta tahab olla ja see lugu hakkas kohe eesti keeles sündima ja see kõlab kindlasti kõige paremini eesti keeles," ütles Tuisk.