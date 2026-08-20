Kadi Polli: Eesti kunst teeb praegu maailmas kõrget lendu

Kumu direktor ja kunstiteadlane Kadi Polli rääkis presidendi roosiaia vastuvõtul, et rahvusvaheline kunstisuhtlus on hästi heas hoos ja Eesti kunst teeb praegu maailmas kõrget lendu.

"35 aastat oma riiki on kunstile olnud väga oluline. Kunstimuuseumil on olnud väga hea aasta, oleme Eesti kunsti viinud Pariisi, Londonisse, just tegime Kumus Islandi kunstniku Ragnar Kjartanssoni näituse. Rahvusvaheline suhtlus ja eesti kunsti roll selles on väga heas kohas," ütles Kumu direktor ja kunstiteadlane Kadi Polli.

Polli tõi välja, et Konrad Mäe kõrval tuleb tunnustada kunstnik Anu Põtra, kelle muuseum viis Pariisi ja nüüd sügisel Rootsi. "Anu Põder teeb hetkel kõige kõrgemat lendu Eesti kunstnikest," tõi Polli välja. "Rahvusvaheline kunstisuhtlus on tõesti hästi heas hoos."