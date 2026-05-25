Mick Pedaja: lapsepõlve pättused on väga tugevalt hingele jäänud

Muusik Mick Pedaja rääkis saates "Käbi ei kuku...", et lapsepõlves sai väga palju pättusi tehtud ja paljud neist on jäänud tema hingele tänaseni. Ema Kalli Pedaja sõnul oli temalgi pätiplika kalduvusi ja teda päästis suurtest probleemidest vanem vend, sest isaga koos ta ei kasvanud.

"Minu ema pani mulle sellise nime, kuna ma olin tema väga kaua oodatud tütar," ütles muusik Mick Pedaja ema Kalli Pedaja. "Nimi Mick on inspiratsiooni saanud laulja Mick Jaggerist."

"Mick hakkas lasteaias niimoodi laulma, et lasteaia lõpetamine hakkas lähenema ja kasvataja tuli minu käest küsima, kas nad võivad Micku lõpetamisel laulma panna. Ma olin täitsa üllatunud, sest kodus laulis Mick ainult siis, kui WC-s käis. Kui ta siis suu lahti tegi, rahvas tõusis püsti, mina ulgusin nutta, pisarad jooksid, see oli nii ilus ja võimas. Siis ma kuulsin esimest korda, kui ilus hääl Mickul on," meenutas Kalli.

Mickul on veel 28-aastane vend, kes tegeleb erinevate äridega ja noorem õde, kes sel aastal lõpetab 9. klassi.

Micku vanaema oli legendaarne krossisõitja Laine Hansar

Kalli ema, Micku vanaema Laine Hansar oli tuntud krossisõitja. "Minu lapsepõlv möödus ka suuresti krossiradade kõrval. Mul on ka üks mälupilt, kus ema sõitis krossi, kukkus ja tal oli lahtine jalaluumurd, mäletan, et tal kirsa lihtsalt rippus jala otsas. Mind tõmmati sealt ära, öeldi, et emaga on kõik korras, olin toona kolmeaastane. Ma ise ei istu isegi ATV peale, ma ei taha tõuksiga sõita. Võib-olla see ongi mingi lapsepõlvetrauma. Mu vend tegeleb siiamaani krossiga, ta on ülemaailmne krossisõidu tehniline kohtunik," meenutas Kalli.

Vanaema juures meeldis Mickul väga olla ja igasuguseid pättusi teha. "Vanaema ei keelanud kunagi, ma sain kõike teha, mis ma tahtsin. Ma vist olen tema lemmik lapselaps," tõdes Mick.

"Minu ema oli ja on väga hea ema, nii vähe kui ta kodus oli. Väga lahe ema," nentis Kalli. "Ema oli nii hea, et ta kunagi ei riielnud. Vend karistas mind, tema oli mulle nagu isa eest. Ma oleks muidu pätiplikaks läinud. Ema ja isa läksid lahku, kui ma olin kolme-aastane. Nüüd ma suhtlen isaga, aga mitte väga tihti. Üks, kellega me koos lollusi tegime, oli Kerli Veski, Anne Veski tütar."

Viskas maja kõik keldriaknad sisse

"Kehtnas sai ka korralikult kaagi asju tehtud, seal me ennast väga tagasi ei hoidnud. Raplas me näiteks viskasime koos sugulasega kogu maja keldri aknad kividega sisse. Meile meeldis see klaasi klirisemise heli. Ühel korral tahtsin teha napikat, aga viskasin kogemata ühe tädi akna sisse. Jooksime ära ja me ei läinud tagasi. See on mul siiamaani hinge peal. Ma ükskord isegi läksin selle tädi ukse taha ja koputasin, aga kedagi ei tulnud. Tahtsin ära rääkida, et mina tegin selle akna katki. Lapsepõlve pätsamised ja asjad jäävad tegelikult päris tugevalt hingele. Loopisime mune õpetajate akendesse," meenutas Mick.

Micku sõnul oli tema lapspõlves tänavad lapsi täis, kellega õues sai mängida. "Meil olid oma gängid, kes üksteist väga ei sallinud. Meil oli kivisõda, kus olid mängus päris suured kivid. Üks suur poiss viskas nii, et mu sugulane Ats sai kiviga pihta. Päris palju oli hetki, kus kivi läks nii napilt mööda, et kuulsid seda vihinat. Kõik lõppes ikkagi hästi, kõik jäid ellu," nentis Mick.

Koolis ei tahtnud Mick kuskile gruppi liigituda ja püüdis kõikidega läbi saada. "Hiljem värvisin pea mustaks, kuulasin rokki ja tümakamehed kõikidele väga ei meeldinud. Kiusamist oli ikka ka, aga mina olen ammu kõik andeks andnud," sõnas Mick.

Mick meenutas, et ühel korral pätsas ta vanaema kapist viina ja võttis poistekoori laagrisse kaasa. "Olime 12-aastased. Kui kõik teised olid magama läinud, siis me kolmekesi proovisime seda viina, aga meil läks viin ümber magamiskottide sisse ja kogu saal haises. Info jõudis ka kooli ja meid kutsuti õppealajuhataja juurde."

Peres kasvab kuueaastane poeg ja 16-aastane kasutütar

Kalli sõnul pole Mick palju tüdrukuid koju toonud, "Praegune abikaasa on kolmas, mina polegi rohkem näinud," ütles Kalli.

"Eks neid ikka oli, aga see oli selline aeg, kus oligi vaja ennast ja teisi tundma õppida," tõi Mick välja.

Pillimängu juurde juhatas Micku üks Terminaatori kontsert, mida ta teismelisena külastas. "Mäletan, kuidas Elmar Liitmaa mingit kidrasoolot mängis," nentis Mick.

Oli aegu, kus Mick ei saanud oma isaga kõige paremini läbi. "Praegu on meie suhe palju parem, kui see kunagi oli. Isa sees on hästi palju, aga ta ei näita seda välja. Ta näitab oma armastust teistpidi, ma olen seda oma elu jooksul tajunud. Isa on ülihea puusepp ja ta on meisterdanud mulle stuudiolaua ja kappe ja igasuguseid asju. Ma tunnen, et see on see, kuidas tema enda armastust välja näitab," nentis Mick.

Micku enda peres kasvab kaks last, kuueaastane poeg ja 16-aastane kasutütar, kes on sama vana kui tema õde. "Mingid asjad tulevad väga tugevalt oma lapsepõlvekodust kaasa. Näiteks muretsemine. Ma ise tunnen, et võiksin rohkem enne mõelda kui öelda. Mingi nähvamine või vahel ütled midagi lapsele, mis oleks võinud ütlemata jääda. Tahaksin olla parem lapsevanem iga päev. Su lause võib olla täpselt sama, aga mis häälega sa seda oma lapsele ütled, on väga oluline. Kas sa ütled midagi kurjustavalt või leebe hääletooniga. Kui sa kurjustad, siis lapsel tekib kohe trots," tõdes Mick.