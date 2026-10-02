Koit Toome käis 6500-kilomeetrisel autoreisil: võiks juba uuesti minna!

Toome rääkis "Ringvaates", et hoolimata pikast teekonnast ei tunne ta vähimatki väsimust.

"Ma mõtlesin ka, kuidas kõik vastu peab, aga tegelikult ei olnud üldse küsimust. Võiks juba uuesti minna, ei ole probleemi!"

Autoreisid on lauljale meeldinud juba ammu. Pisiku sai ta külge 1998. aastal, kui läbis sõbraga viie nädala jooksul USA ida- ja lääneranniku, väisates muu hulgas Las Vegast, Suurt Kanjonit ning Route 66 maanteed.

"Nüüd oleme iga paari aasta tagant üritanud ühe sellise autoreisi teha. See on teistmoodi kui lennata lennukiga kohale ja olla sealkandis. See annab mõnusa spontaanse vabaduse, mis mulle meeldib. Lähed, kuhu tuju tuleb," avas ta.

Reisi lõppsihtkoht oli Toskaana. Itaaliat peab Toome oma suureks lemmikuks. Tulevikus tahab ta ka Sitsiiliat ja Lõuna-Itaaliat avastama minna.

Reisi suurimaks ja positiivsemaks üllatuseks kujunes aga Sloveenia. Seal polnud Toome varem käinud. Muusikut hämmastas sealse looduse, mägede ja järvede ilu. "Sõidad nii, et miljoni vaade on kogu aeg autost. Täiesti super."

Autofännina ei saanud Toome vahele jätta ka Ferrari muuseumi Modenas. Järgmise päeva plaani pannes avastas seltskond, et linna läbimine jääb täpselt nende teekonnale Toskaana poole.

"Väga pull oli vaadata Ferrari ajalugu. Seal olid esimestest mudelitest peale kõik autod ja asjad. Oli, mida vaadata," rõõmustas muusik.

Järgmise autoreisi tahab Toome teha ümber Botnia lahe. "Kui huvilisi on, ajan mõned sõbrad kokku ja lähme."