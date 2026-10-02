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Kiiksuga hoidiste meister: mulle meeldib, kui oodatud ja ootamatu kohtuvad

Terevisioon
Foto: ERR
Terevisioon

Eriliste hoidiste meister Maia Orav rääkis "Terevisioonis", et talle meeldib, kui hoidises saab kokku oodatud ja ootamatu. Orav on moosi kokku pannud tomati, vaarikad, tšilli ja vanilje, aga ka porgandi, rabarberi, kuusevõrsed ja espresso kohvi.

"See sobiks mingi tugevama juustuga, aga ka mõne magustoidu, näiteks kohupiima või jäätise peale," ütles Maia Orav, kelle hoidis "Jalutuskäik aiast metsa ja siis kohvikusse" pälvis Olustvere hoidistemessil teise koha.

"Hoidises on porgand, rabarber, kuusevõrsed ja espresso kohv," tõdes Orav. "Mulle meeldib, kui oodatud ja ootamatu kohtuvad ja tekib küsimus, mis see on. Ma mõtlen alati teistmoodi, teengi tootearendust."

Orava sõnul on see enda proovilepanek, mis hoiab teda ree peal. "Ei jää vanasse kinni," lisas hoidistaja.

Kiiksuga hoidiste huvi tekkis Oraval sellest, kui ta hakkas kasvatama tšillisid. "Tol ajal kasvatasime maasikaid ka ja sügisel proovisingi kokku panna maasika ja tšilli. Kooslus sai väga mõnus."

Stuudios tegi Orav moosi nimega "Sügise pillerkaar", kuhu lähevad kõik sügise viimased aedviljad. Moosi koostisaineteks on tomat, vaarikad, tšilli ja natuke vaniljet.

Potti lisas Orav vaarikad, natuke sidrunimahla, tükeldatud tomatid ja natuke suhkrut. "Tšilli lisame poole keetmise peal ja vedelal kujul vanilje lõpus," juhendas Orav.

Orav on teinud ka moosi peedist, pohladest, pihlakamarjadest ja tšillist ning samuti on tal valminud moos pirnist, pohladest, mädarõikast ja meest.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueerisid Martha-Beryl Grauberg ja Margus Saar

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