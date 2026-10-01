Taimetohter Tiiu Annuk: hilissügis on õige aeg aiakahjuritega võitlemiseks

Taimekasvatusspetsialist ja taimetohter Tiiu Annuk rääkis "Huvitajas", et kõikidest taimekahjuritest lahti saada pole võimalik, aga õigesti toimetades saame vähendada haigustekitajate hulka. Annuki sõnul munevad väga paljud kahjurid munad sügisel ja seepärast on oluline just hilissügisel nendega võitlusse asuda.

"Viimased kaks aastat on olnud hästi vihmased ja soodustanud hästi palju erinevate haiguste teket ja võimendumist. Uusi haigusi õnneks tulnud ei ole, ikka puuviljamädanikud ja kärntõved, sügise poole erinevad roostehaigused ja võrsepõletikud," ütles taimekasvatusspetsialist ja taimetohter Tiiu Annuk.

Sügis on aeg, mil aiapidaja näeb, mis tema aias tegelikult toimub, milline on tema aia tervis. "Kevadel teed kõik selleks, et ei tuleks ühtegi haigust ega kahjurit, aga sügisel on ikka sama jama. Sügisene suurpuhastus aias tähendab, et koristad vanad taimejäänused ja kõik haiguspommid, kus haigustekitajad talvituvad. Teed puhtaks puukoored ja võimalikult palju püüad haigustekitajaid surmata," selgitas Annuk.

Koduaias võiks kasutada looduslikke vahendeid, aga ka nendega peab ettevaatlik olema. "Näiteks vask, mille kasutamine on viimastel aastatel järjest populaarsemaks muutunud. Vask on taime tervist tugevdav aine ja tapab erinevaid haigustekitajad. See on üks võte, aga siin tuleb olla hästi ettevaatlik, sest see on väga mürgine. Kindlasti tuleb kasutada isikukaitsevahendeid, sest vask on hästi söövitav ja happeline. Seetõttu tuleb sellega toimetada hilissügisel," nentis taimetohter. "Ohutum variant on kasutada raudsulfaati, mis on ka happeline. Raudsulfaat on ka närilistele vastiku maitsega ja siis nad ei tule noori õunapuid alt närima."

Puude valgendamise eesmärk on vältida viljapuude võrsepõletikku ja vähke. "Kindlasti soovitan valgendada," lisas Annuk, kes on enda sõnul suhteliselt laisk aednik.

"Väga paljud kahjurid munevad oma munad just sügisel ja jäävad talvituma puuvõrasse võrseotstesse, mitte ainult viljapuudel, aga ka vaarikatel ja sõstardel näiteks lehetäid, nad ongi juba täna seal munadena. Praegu on veel lehed puu peal, ei saa midagi ette võtta, aga kui teed hilissügisel, kui lehed on langenud ja oskad puitunud, siis saad kasutada raua ja vase tooteid, et hävitada kontaktselt talvituvaid kahjureid," juhendas Annuk.

"Me ei saa kõigest lahti, see pole võimalik, aga me üritame vähendada haigustekitajate hulka. Taim peab olema puhkeperioodil, siis saab seda teha. Kindlasti on hästi oluline ka sügisene väetamine fosfor-kaaliumväetistega. Sügisene terviseandmine taimedele on kõige tähtsam, et nad peaksid vastu raske talve," toonitas taimetohter.