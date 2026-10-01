Kaupo Kruusiauk: mind huvitas, miks tahab inimene iseendast paremaks saada

Režissöör Kaupo Kruusiauk rääkis Vikerraadios oma uuest dokfilmist "Coaching tavalisele inimesele" ja tõdes, et talle pakub huvi, miks inimesele on oluline saada veel paremaks, kui ta juba on. Režissööri sõnul on ühiskonnas praegu tugev trend selliste teemade vastu huvi tunda.

9. oktoobril jõuab kinodesse režissöör Kaupo Kruusiaugu uus dokfilm "Coaching tavalisele inimesele". Neli aastat pühendus ta inimeste jälgimisele, kes käisid erinevatel põhjustel coach'ide juures.

"Minu huvi on psühholoogia poole pealt alguse saanud ja kui ma seda filmi tegin, läksin ka Tartu Ülikooli psühholoogiat õppima, mis läheb küll väga teosammul. Mulle pakub huvi see, miks on inimesele ikkagi oluline saada veel paremaks, kui ta juba on. Mulle tundub, et see on ka ühiskonnas praegu tugev trend selliste asjade vastu huvi tunda. Mingisuguses väikses osas on kõik inimesed sellega kokku puutunud ja omavad oma seisukohta sel teemal," ütles režissöör Kaupo Kruusiauk.

"Kindlasti ei ole ma ise sada protsenti iroonilisel positsioonil, siis ma ei saakski seda filmi teha. Ma üritan tasakaalustatud punktist jälgida ja sellest tekib tervik. Läbi jälgiva doki tekib teemale tervikpilt, mina ei taha anda sellele mingit otsest hinnangut," tõi režissöör välja.

Huumor ja kurbus on selles filmis kõik olemas, tõdes Kruusiauk.

"Tajusin seda, et need inimesed, keda mina filmis jälgin, said sellest tuge. Muidugi kogu coaching'u maailma paletti vaadates on kohal ka ärakasutamise aspekt. Küsimus on ka selles, et tihti vaadatakse seda protsessi, et muutus peab olema sada protsenti, aga rahul võib olla ka väikese muutusega," tõdes Kruusiauk. "Kui muutus peaks olema tohutult suur, siis inimene pettub. See on ka huvitav trend, et inimesed, kes coaching'usse lähevad, tahavad ka ise mõne aja pärast coach'iks saada."

Rääkides majandusliku edu coaching'ust, on Kruusiaugu sõnul väga paljude eesmärk saada majanduslikku vabadust.

Tegelaste otsimine oli pikem protsess ja ka režissöör ise tegi coach Karmo Kiviga ühe coaching'u sessiooni läbi.

Kruusiauk on teinud dokfilme tennisist Anett Kontaveidist ja muusik Maria Faustist. "Mõlemad filmid on olnud väga edukad oma kandi pealt. Maria Fausti film sai ka pärjatud ja Aneti filmil oli üle 11 000 vaataja, film oli tolle aja vaadatuim dokk. Nii et dokfilm saab olla edukas," nentis Kruusiauk.