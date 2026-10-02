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Reet Linna: vaataja ootab minult positiivset suhtumist

Terevisioon
Foto: Kairit Leibold/ERR
Terevisioon

15 aastat "Prillitoosi" juhtinud Reet Linna rääkis "Terevisioonis", et see saade on Eesti lugu ja aja märk, kust saab teada, mida inimesed teevad ja kuidas mõtlevad. Linna sõnul ootavad vaatajad temalt kõige rohkem positiivset suhtumist.

"Peaaegu kevadest saadik oleme töötanud selle nimel, et algavaks hooajaks saateid teha," ütles Reet Linna, kes on "Prillitoosi" juhtinud 15 aastat ja teinud tänaseks 529 saadet.

Linna tõi välja, et lasi silmi opereerida ja nüüd on ka silmanägemine parem. "Varem olid mul väga tugevad prillid. Edevust oli mul siis ja on praegugi piisavalt palju. Prillide puhul vaatad seda ka, et sobiks paremini ja mood ka muutub, aga kümneid prille on mul aegade jooksul küll olnud."

Linna sõnul on tema tahtnud algusest peale teha "Prillitoosist" koguperesaadet. "Kui mu oma memm oli päris eakas, nägin, et ta enam ei vaadanud "Prillitoosi", ega üldse televiisorit koos minuga, nii nagu peaks aktiivselt vaatama. Siis sain aru, et võib-olla ei peaks rõhuma ainult eakatele inimestele, sest vanemad inimesed õpivad noortelt ja noored vanematelt. Mulle tundub, et see on praegu läinud täpselt nii, et paljud noored tulevad mulle ütlema, et "Prillitoos" on lahe saade," on Linna vaatajatele tänulik.

Linna ütles kevadel oma meeskonnale, et tahaks Gotlandil ära käia ja teada saada , kas Gotlandi käialugu on legend või juhtus see päriselt. "See oli kultuurireis, aga samas võrratu loodus, mida me seal nägime. Olin üllatunud, et meile nii lähedal on nii müstiline loodus. Selgus ka, et Gotlandi käialugu oligi päriselt," nentis Linna.

Hooaja avasaates ronib Linna ka traktorirooli.

""Prillitoos" on Eesti lugu ja aja märk, saab teada, mida tehti näiteks kümme aastat tagasi, millised olid inimesed, mida nad tegid, kuidas mõtlesid," sõnas Linna. "Kõige rohkem ootavad inimesed sinu positiivset suhtumist, tänavad sind, kui sa naeratad."

"Prillitoos" on ETV-s pühapäeviti kell 9.

Reet Linna Autor/allikas: ERR

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Margus Saar

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