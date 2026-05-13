Sven Lõhmus: me esindasime Eestit väärikalt

Eesti võistlusloo "Too Epic To Be True" autor Sven Lõhmus rääkis "Terevisiooni" uudistele, et Vanilla Ninja tegi Eurovisiooni poolfinaalis väga hea esituse ja kuigi nad finaali ei pääsenud, esindasid nad Eestit väärikalt.

"Ma ütlen seda, et meie laul oli väga äge ja me tegime väga hea esituse. Mul on ääretult hea meel olla oma sõpradega koos, kellega me 21 aastat tagasi Kiievis olime. Mina Suntribe`i looga "Let's Get Loud" ja Vanilla Ninja looga "Cool Vibes". Me praegu tähistame seda pidu ka. Ma arvan, et me tegime seda, mida me pidime siin tegema ja me tegime seda väärikalt ja me oleme selle üle uhked," ütles võistlusloo "Too Epic To Be True" autor Sven Lõhmus.

Toimetaja: Annika Remmel

Allikas: "Terevisioon", intervjueeris Karmel Killandi

