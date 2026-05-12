Eesti ei pääsenud Eurovisiooni finaali

Finaali pääsesid Kreeka, Soome, Belgia, Rootsi, Moldova, Iisrael, Serbia, Horvaatia, Leedu ja Poola.

Poolfinaaliga pidid piirduma Portugal, Gruusia, Montenegro, Eesti ja San Marino.

Kokku osaleb Eurovisioonil 35 riiki. Mõlemast poolfinaalist pääseb edasi kümme riiki. Lisaks võistlevad finaalis nii-öelda suure neliku riigid Itaalia, Saksamaa, Suurbritannia ja korraldajamaa Austria, kes poolfinaalides edasipääsu nimel võistlema ei pea.

Eurovisiooni teine poolfinaal toimub neljapäeval, 14. mail. Eurovisiooni finaal toimub laupäeval, 16. mail.

Vanilla Ninja: andsime endast maksimumi

Kuigi seekord jäi finaalipääse lunastamata, ütlesid Vanilla Ninja liikmed pärast poolfinaali, et andsid endast laval maksimumi ja selle tundega on hea koju minna.

"Loomulikult soovisime finaali pääseda, sel korral see kahjuks nii ei läinud. Aga oleme juba nalja visanud, et 20 aasta pärast oleme Eurovisioonil tagasi ja siis juba loodetavasti finaalis," sõnasid muusikud ja tänasid Eesti rahvast toetuse ja kaasaelamise eest.

Eesti delegatsiooni juht Riin Vann lisas, et on nii Vanilla Ninja kui kogu Eesti tiimi üle ääretult uhke. "Selline ühtne tiimitunne on igaühe unistus ja meil on olnud siin palju kaasaelajaid. Suur lava on Ninjade koht, kus särada ja seda nad tegid!"

Esimese poolfinaali etteasted

Moldova: Satoshi "Viva, Moldova!"

Rootsi: Felicia "My System"

Horvaatia: Lelek "Andromeda"

Kreeka: Akylas "Ferto"

Portugal: Bandidos do Cante "Rosa"

Gruusia: Bzikebi "On Replay"

Itaalia: Sal Da Vinci "Per Sempre Sì"

Soome: Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin"

Montenegro: Tamara Živković "Nova Zora"

Eesti: Vanilla Ninja "Too Epic To Be True"

Iisrael: Noam Bettan "Michelle"

Saksamaa: Sarah Engels "Fire"

Belgia: Essyla "Dancing on the Ice"

Leedu: Lion Ceccah "Sólo Quiero Más".

San Marino: Senhit "Superstar"

Poola: Alicja "Pray"

Serbia: Lavina "Kraj Mene"