X!

Galerii: Eurovisioon sai türkiissinise vaiba üritusega avapaugu

Eurovisioon
Viinis avati 70. Eurovisiooni lauluvõistlus
Vaata galeriid
35 pilti
Eurovisioon

Pühapäeval toimus Viinis Eurovisiooni pidulik türkiissinise vaiba üritus, millega avati tänavu 70. aastapäeva tähistav lauluvõistlus.

Türkiissinisel vaibal said kokku artistid 35 riigist. Delegatsioonid liikusid tähestikulises järjekorras Burgtheaterist raekoja suunas, viimasena astus vaibale võõrustajamaa Austria. Igat riiki saatis nende maad esindav muusika Woodstock Allstar bändi esituses – Vanilla Ninjat tervitati "Tuljakuga". Pidulikku meeleolu lõi ORF raadio sümfooniaorkester ning õhtu kulmineerus Austria möödunud aasta võidulooga "Wasted Love", mida esitas JJ koos Viini RSO orkestriga.

Eestit esindav Vanilla Ninja astub Eurovisioonil võistlustulle esimeses poolfinaalis teisipäeval, 12. mail. Teine poolfinaal toimub neljapäeval, 14. mail. Lauluvõistluse suur finaal leiab aset laupäeval, 16. mail.

Avaürituse melu toob vaatajateni ka esmaspäevane "Ringvaade".

Toimetaja: Karmen Rebane

eurovisiooni mäng

kuula võistluslugusid

viimased uudised

16:16

Hispaania, Sloveenia ja Iirimaa ei kanna Iisraeli tõttu Eurovisiooni üle

14:14

Galerii: Eurovisioon sai türkiissinise vaiba üritusega avapaugu

10.05

Galerii: Vanilla Ninja kohtus Viinis fännidega ja jagas jäätist

09.05

Vaata uuesti: erisaade "Vanilla Ninja. Suhkrust ja terasest"

09.05

Video: Vanilla Ninja suur šnitslitegu Viinis

07.05

Video Ninjade teisest lavaproovist: Eurovisiooni laval on väga hea tunne

04.05

Ninjad esimese lavaproovi järel: kõik töötas nii, nagu lootsime

04.05

Pildid esimesest lavaproovist: Vanilla Ninja üllatab Eurovisioonil uue lavasõuga

02.05

Galerii: Vanilla Ninja saadeti Viini poole teele

23.04

Galerii: Austria suursaadik võõrustas Eurovisioonile lendavat Vanilla Ninjat

Laadi alla

Loetumad uudised

14:14

Galerii: Eurovisioon sai türkiissinise vaiba üritusega avapaugu

10.05

Galerii: Vanilla Ninja kohtus Viinis fännidega ja jagas jäätist

11:31

Mängi kaasa: Eurovisiooni mäng teeb poolfinaali õhtu lõbusaks!

03.04

Selgus Eurovisiooni poolfinaalide esinemisjärjekord

07.05

Video Ninjade teisest lavaproovist: Eurovisiooni laval on väga hea tunne

04.05

Pildid esimesest lavaproovist: Vanilla Ninja üllatab Eurovisioonil uue lavasõuga

09.05

Vaata uuesti: erisaade "Vanilla Ninja. Suhkrust ja terasest"

20.08

2026. aasta Eurovisiooni lauluvõistlus toimub Viinis

08.05

Vaata, kuidas 13-aastane Stefan esineb looga "Ema süda"

17.03

Eurovisiooni fänn: Soome on favoriit ja Soome tõesti tahab võita

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo