Galerii: Eurovisioon sai türkiissinise vaiba üritusega avapaugu
Pühapäeval toimus Viinis Eurovisiooni pidulik türkiissinise vaiba üritus, millega avati tänavu 70. aastapäeva tähistav lauluvõistlus.
Türkiissinisel vaibal said kokku artistid 35 riigist. Delegatsioonid liikusid tähestikulises järjekorras Burgtheaterist raekoja suunas, viimasena astus vaibale võõrustajamaa Austria. Igat riiki saatis nende maad esindav muusika Woodstock Allstar bändi esituses – Vanilla Ninjat tervitati "Tuljakuga". Pidulikku meeleolu lõi ORF raadio sümfooniaorkester ning õhtu kulmineerus Austria möödunud aasta võidulooga "Wasted Love", mida esitas JJ koos Viini RSO orkestriga.
Eestit esindav Vanilla Ninja astub Eurovisioonil võistlustulle esimeses poolfinaalis teisipäeval, 12. mail. Teine poolfinaal toimub neljapäeval, 14. mail. Lauluvõistluse suur finaal leiab aset laupäeval, 16. mail.
Avaürituse melu toob vaatajateni ka esmaspäevane "Ringvaade".
