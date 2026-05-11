Galerii: Eurovisioon sai türkiissinise vaiba üritusega avapaugu

Avaürituse melu toob vaatajateni ka esmaspäevane "Ringvaade".

Türkiissinisel vaibal said kokku artistid 35 riigist. Delegatsioonid liikusid tähestikulises järjekorras Burgtheaterist raekoja suunas, viimasena astus vaibale võõrustajamaa Austria. Igat riiki saatis nende maad esindav muusika Woodstock Allstar bändi esituses – Vanilla Ninjat tervitati "Tuljakuga". Pidulikku meeleolu lõi ORF raadio sümfooniaorkester ning õhtu kulmineerus Austria möödunud aasta võidulooga "Wasted Love", mida esitas JJ koos Viini RSO orkestriga.

