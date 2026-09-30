Treener: trepid ja tänav pakuvad lihtsa võimaluse tõhusaks trennisutsakaks

Treener Evelin Talts rääkis "Terevisioonis", et trenniks pole vaja eraldi aega leida, sest keha, meie kõige olulisem trennivahend, on kogu aeg kaasas. Taltsi sõnul on kümneminutilised trennisutsakad, näiteks treppidel või tänaval joostes efektiivsemad, kui üks väga intensiivne trenn päeva lõpus.

"Kümneminutilised trennisutsakad päeva peale laiali määrida on kehale palju efektiivsem ja parem variant, kui see, et sa kümme tundi päevas istud ja siis päeva lõppu laod intensiivse tunniajase treeningu. Parem tee väikseid sutsakaid, see meeldib kehale rohkem," ütles treener Evelin Talts.

Nii nagu me jaotame söögiajad päeva peale laiali, peaksime Taltsi sõnul ka trenniga tegema. "Organismile parem variant on päev läbi natuke liikuda."

Talts tõi välja, et treeningu põhimõtted on ka mikrotrenni puhul samad. "Sa pead rahulikult alustama ja keha soojaks tõmbama. Väga intensiivseks minna küll ei saa, raskemaid jõuharjutusi teha ei jõua, selle jaoks pead võtma eraldi treeninguaja," tõi treener välja.

Kui on vähe aega, võiksid harjutused olla hästi funktsionaalsed ehk suure ulatusega. "Ühte harjutusse kaasad võimalikult palju lihaseid ja liigeseid. Kõige lihtsam variant on tänaval lihtsalt jooksma pista, ühe postivahe jooksed, teise kõnnid. Kümme minutit ja ongi juba korralik trennisutsakas tehtud."

"Või liikumine treppidel, ühe trepiplatvormi jooksed ja siis teed kaks-kolm sammu kõndi. Kui ühe viiekordse maja trepid viis korda läbi teed, ongi trenn tehtud," muheles Talts.

Tihti on trenn inimeste jaoks mingi püha ja tähtis üritus, kuhu peab minema, eraldi riided selga ja jalga panema ja selleks peab olema aega. "Tegelikult on sinu põhiline trennivahend, sinu keha, kogu aeg sul kaasas ja hakka lihtsalt liigutama," nentis Talts. "Keha tahab väga liikuda ja ainuke piir, millest üle ei tohiks minna, kui sul on valus."