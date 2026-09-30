Villu Veski: festivalikorraldajad otsivad aina erilisemaid kuulamisnurki

Villu Veski rääkis Vikerraadios, et kontserti välja reklaamides püüdleb kontserdikorraldaja alati selle poole, et tegemist oleks sündmusega, mida inimene näeb ja kuuleb praktiliselt esimest korda. Veski sõnul püütakse avastada aina erilisemaid kuulamisnurki.

"Me oleme kaua koos mänginud, meie repertuaaris on rahva poolt armastatud lood, mida me vastavalt kohale ja situatsioonile mängime. Meil on peaasjalikult kaks programmi, üks on "Põhjala saarte hääled" ja teine "Tango Nuevo"," ütles Villu Veski, kes tähistab 1. oktoobril rahvusvahelist muusikapäeva Vastseliinas ja Põlvas, esinedes muusik Tiit Kallustega sealsetes gümnaasiumides.

Veski sõnul alustasid nad kunagi vanaaegse svingi mängimisega. "Need lood on meil ka alati taskust võtta. Meie esitus saab olema kolme muusika žanri vahel," lisas Veski.

Hiljuti käsitleti meedias teemat, kuhu on džässfestivalidel kadunud džäss. "Ka Briti välisajakirjanikud kirjutasid Jazzkaare festivali kohta, et kas see on enam džäss, aga oli väga põnev. Igasugusel muusikal saab mõnel hetkel aeg täis ja alati, kui me reklaamime kontserti, hõikame välja, et see on sündmus. See peab olema midagi sellist, mida inimene näeb praktiliselt, avastab esimest korda. Ma arvan, et see on viinud ka korraldajad nii kaugele, et otsitakse aina põnevamaid ja teistsuguseid kuulamisnurki. Nii võibki juhtuda, et traditsionaalne džäss selle sõna kõige otsesemas mõttes on jäänud vähemusse ja juurde on tulnud igasugust muusikat. Džässi all peetakse silmas ju improvisatsiooni, koha peal sündivat muusikat, aga improviseerida saab ju igasuguse muusika peale," selgitas Veski.

Paar päeva tagasi oli Veski Kopenhaagenis džäss-jumalateenistusel, kus oli jumalasõna ja mängiti traditsionaalset džässi. "Tuleb välja, et selliseid kontserte on pea igas Taani kirikus kaks korda nädalas," nentis Veski. "Ma arvan, et see kutsub kirikusse ka neid inimesi, kes sinna muidu ei satuks."

Veski sõnul näeme džässfestivalil peaesinejana Stingi. "Ma arvan, et seal on tegemist ikkagi sellega, et on vaja tunnusartisti, kes toob publiku platsile kohale, kellele saab siis ka džässi mängida. Paljud sellest publikust avastavad enda jaoks džässmuusika ja tulevad sinna ka teist-kolmandat korda tagasi," nentis Veski.

Noori ja andekaid saksofonimängijaid tuleb aina peale ja see teeb Veskile suurt rõõmu.