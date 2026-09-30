Raivo E. Tamm: mul tulevad iga asja peale pisarad silma

Näitleja Raivo E. Tamm rääkis "Ringvaates", et elu on ilus ja valus ning temal tulevad iga asja peale pisarad silma. Merle Palmiste sõnul on elus alati olukorrad, kus peab valima, kas nutta või naerda ja tema katsub rohkem naerda.

Raivo E. Tamm ja Merle Palmiste mängivad juba kolmandat aastat koos lavastuses "Duetid".

"Ma elan terve elu pidevas hilinemishirmus, sest ma olen nii kohusetundlik inimene. Mul käed värisevad, kui autoga sõidan, ma vaatan ainult kella, sest kogu aeg on tunne, et ma jään hiljaks," tõdes näitleja Raivo E. Tamm.

Palmiste on suurem laristaja kui Tamm. "Ükskõik, kus me käime ja peatuse teeme, ta käib kogu aeg midagi ostmas. Näiteks ostab mett või nutrianahast sussid. Mina käin aastaid samade riietega," muheles Tamm.

"Raivol on väga hea huumorimeel ja ta oskab igast olukorrast niimoodi rääkida, et naera kõht puruks," sõnas Palmiste.

Tamm nentis, et temal võivad piinlikud olukorrad tekkida sellest, et Palmiste on seksisümbol ja kõik mehed tahavad teda. "Sellest see piinlikkus tekib," lisas Tamm.

"Elu on selline. Elu on ilus, valus, aga kui ma palju naeran, siis hakkan ka nutma," vastas Tamm küsimusele, miks ta nii palju nutab. "Pisaraid tuleb mul iga asja peale."

"Ma nutan rohkem kodus, aga nutmisel on vahe. Võib-olla nii midagi liigutab nii väga, et ajab nutma, aga elus on alati olukorrad ja sa pead valima, kas sa nutad või naerad. Ma katsun naerda rohkem," nentis Palmiste.

Tamm meenutas, et kui ta kunagi lapsena KGB-sse viidi, sest ta levitas riigivastaseid lendlehti, siis küsitleti teda seal ja ta päev läbi nuttis. "Ma mäletan, et mõtlesin, kustkohast tuleb inimesel nii palju vett silmadest välja. Seda ma imestan siiamaani."

Mustad nõud kraanikausis ajavad närvi rohkem Tamme. "Raivo on väga korrektne ja täpne," nentis Palmiste. "Minul on asjad tähtsuse järjekorras ja tavaliselt mustad nõus etteotsa ei kuulu. On päevi, kus kuuluvad, aga tavaliselt on tähtsamaid asju, kui mustad nõud."

Tammel on kodus ka nõudepesumasin, aga tihtipeale nõud sinna ei jõua.